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史瓦帝尼國王20度訪台 重申持續為台發聲、支持有意義參與國際

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影

我非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世來台參加雙十國慶活動，賴清德總統今天上午以軍禮歡迎。這是賴總統今年五月訪問史國後，兩人再次見面，賴總統致詞時表示，期待兩國邦誼奠定更深厚基礎。恩史瓦帝則重申會持續發生，支持台灣有意義參與國際組織。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世偕王妃祖瑪率團來台參加雙十國慶活動，賴總統今天上午在兩廳院自由廣場以軍禮迎接訪問團。賴總統在致詞時表示，今年是台、史建交58週年，也是恩史瓦帝三世第20次率團來訪，且多年來都以行動展現對台灣的支持，並見證兩國橫跨半世紀歷久彌新的邦誼。

賴總統強調，無論國際情勢如何變化，台灣和史瓦帝尼始終彼此信任、攜手並進，是相互扶持、共同成長的夥伴。他指出，近年來在榮邦計畫架構下，兩國持續深化合作，人民的交流也愈來愈密切，我方期待在恩史瓦帝三世的強力支持下，繼續為兩國邦誼奠定更深厚基礎。

恩史瓦帝三世致詞時重申台史邦誼悠久堅固，感念前人為此穩固基礎打下的努力，雙方也有責任確保彼此強健夥伴關係能持續維持到下一世代，甚至比現在更強健。

恩史瓦帝三世並回顧，賴總統今年5月赴史瓦帝尼進行國是訪問，當時雙方共同慶祝史國獨立58周年，如今能再次與賴總統並肩而立，讓他深感榮幸，也象徵兩國對長久友誼的共同承諾。

他也特別感念為國家犧牲奉獻的軍人，其忠誠與犧牲奉獻，是維護和平穩定的重要基礎，讓人民得以安居樂業、追求理想，並為下一代打造更好的未來。

恩史瓦帝三世強調，史瓦帝尼始終致力於和平，相信任何爭端都應透過和平方式解決，期盼持續深化理解，為人類帶來更大益處。他並承諾會持續為台灣發聲，支持台灣有意義參與包括聯合國在內的國際組織。

這是賴總統在今年5月閃電式訪問史瓦帝尼後，與恩史瓦帝三世再次見面。當時因中國大陸施壓部分非洲國家臨時取消飛越領空許可，導致出訪行程一度生變，最後以史國王室專機的方式訪問當地。

恩史瓦帝三世此行搭乘專機，於9日至17日訪問台灣，期間除了參加國慶活動外，也將與賴總統共同視察地空聯合作戰實兵演練。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團第20度訪台，賴清德總統以軍禮歡迎。記者邱德祥／攝影

史瓦帝尼 國王 國慶

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