國民黨：國慶升旗首度移師高雄 象徵多元族群融合

國民黨文傳會主委陳以信表示，為慶祝雙十國慶，國民黨今年將移師高雄市的左營果貿社區舉行國慶升旗典禮，國民黨主席鄭麗文將親自南下，前立法院長王金平、國民黨高雄市長參選人柯志恩等人都會一起參加。這是國民黨首次將國慶升旗移師到台北以外的地方舉行。

陳以信指出，在高雄舉行國慶升旗典禮別具意義，因為在高雄象徵多元族群融合，讓各地不分族群、不分地方都能夠共同歡聚。

針對救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，最高行政法院駁回上訴，全案確定，陳以信今天受訪表示，對於黨產會以不當方式徵收救國團相關的資產，還有包含很多國民黨黨產的部分，國民黨要表達抗議、絕對難以苟同的立場。

黨產會民國107年間認定社團法人中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元。救國團不服，一審敗訴後，提上訴，最高行政法院8日駁回上訴，全案確定。

陳以信指出，救國團長年在公益上付出、貢獻，對青年工作也都有目共睹，更何況過去救國團其實是隸屬於國防部。有關救國團是國民黨附屬組織的訴訟過程中，諸多法院也都有提出不同的見解。

陳以信表示，有關黨產條例的部分，國民黨日前也提出修法，並得到立法院通過，但是行政院長卓榮泰竟然是以不副署的方式拒絕實施，才會影響這次的訴訟判決結果。