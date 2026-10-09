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外交部：日本跨黨派議員團訪台祝賀國慶 高度重視台日關係

中央社／ 台北9日電

外交部今天表示，日本國會最大跨黨派友台團體日本台灣友好議員聯盟9日至10日籌組「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」訪台，以具體行動展現日本國會跨黨派對台日關係的高度重視與堅定支持。

國慶大會明天登場，外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍誠摯歡迎日本台灣友好議員聯盟（日台議聯）會長、眾議員古屋圭司9日至10日籌組「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」訪台參與雙十國慶活動。訪團共由27位日本國會議員，及7位事務局秘書等34人組成。

外交部說，訪團在台期間，除向總統賴清德覲賀、參加國慶大會及祝賀遊行外，另將與立法院長韓國瑜、台灣日本關係協會會長謝長廷會面，並赴高雄參訪台灣高鐵燕巢機廠等，就台日國會外交及雙方共同關切議題交換意見。

根據外交部資料，「日台議聯」前身為「日華議員懇談會」，長年積極推動台日關係並堅定支持台灣國際參與，今年6月正式更名為「日本台灣友好議員聯盟」，彰顯台日間深厚友好情誼。古屋圭司長年致力深化台日關係，今年7月也獲賴總統頒授「大綬景星勳章」，表彰其對促進台日友好關係的卓越貢獻。

外交部指出，「日台議聯」歷年均組團訪台出席雙十國慶活動，今年更名後首度籌組大型國慶祝賀團訪台，以具體行動展現日本國會跨黨派對台日關係的高度重視與堅定支持，未來也期盼台日雙方持續深化國會及各領域交流合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

台日關係 國慶 外交部

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