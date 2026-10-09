影／國民黨喊話媽媽站出來 鄭麗文：讓毒品退出校園、社區

國民黨上午在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文率立委陳玉珍、陳菁徽、李彥秀、徐巧芯等人一同向毒品宣戰。鄭麗文致詞時要所有媽媽站出來，一同表達反毒立場，讓毒品退出校園、社區。

鄭麗文批民進黨台北市長參選人沈伯洋，2014年的毒品相關主張直到今日沒有改口，也沒有針對當時的文章疏漏、缺乏配套引起誤會重新說明。鄭麗文批民進黨開始硬拗、甩鍋、模糊焦點，然後網軍出動。

鄭麗文指出，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，辦過很多活動，不斷在社區、校園宣導反毒。民進黨把宣傳預算拿去養網軍，不像國民黨認真替國家做事，替社區維護。

鄭麗文表示，今天她與國民黨的女性政治人物站在台上，就是要清楚表達不容打折的反毒立場，讓毒品退出校園，讓毒品退出社區。

國民黨上午在中央黨部前舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」記者會，黨主席鄭麗文（右）要所有媽媽站出來，一同表達反毒立場，讓毒品退出校園、社區。記者余承翰／攝影