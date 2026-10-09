史瓦帝尼國王訪台出席國慶慶典 外交部：展現互惠共榮決心

非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世應政府邀請，9日抵台參加國慶慶典活動並進行國是訪問。外交部說，這不僅延續兩國元首高層互訪的傳統，更進一步深化雙方在各領域交流合作，展現台史攜手共創互惠共榮未來的堅定決心。

恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）應政府邀請，在9日至17日偕祖瑪王妃（Inkhosikati Make Zuma）率團搭乘專機訪台參加國慶慶典活動並進行國是訪問，隨行成員除多位史國王室成員外，並包括史國外交暨國際合作、商工暨貿易部、司法暨憲政事務部等內閣部會首長。外交部說，外交部長林佳龍於今天凌晨前往接機，代表政府與民眾表達歡迎。

外交部表示，此行是恩史瓦帝三世國王自1986年即位以來第20次訪台，為展現台灣的禮遇與重視，除總統賴清德以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，林佳龍也將以「中華民國（台灣）-史瓦帝尼王國投資與繁榮晚宴」為主題設宴款待訪團，並邀請多名有意投資史國的企業界人士共同與宴交流，展現台灣積極深化對史國投資合作的決心。

至於恩史瓦帝三世國王訪台其他重要行程，外交部說，包括出席國慶大典與國慶酒會、見證台史兩國簽署「刑事司法互助合作協定」，還有與賴總統共同視察地空聯合作戰實兵演練、以及參訪農業部花卉創新園區研究發展中心等。

外交部說，台灣與史瓦帝尼王國建交迄今已逾58年，史王及史國政府長期不遺餘力協助台灣拓展國際空間，並持續在國際場域為台灣發聲，包含在今年5月促成賴總統赴史國進行國是訪問，史王9月也在聯合國大會發言，呼籲各國尋求適當方式，促進台灣實質參與聯合國各項會議及活動。

外交部表示，史王此次來台，再次彰顯台史兩國長久以來親如家人的深厚情誼，並為雙方邦誼注入新的動能，除延續兩國元首高層互訪的傳統，更進一步深化雙方在各領域交流合作，展現台史攜手共創互惠共榮未來的堅定決心。