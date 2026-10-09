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蔡英文：威脅或脅迫不會動搖台灣為世界做出貢獻決心

中央社／ 舊金山8日專電
前總統蔡英文8日出席「Stanford DEFCON 2026科技與國家安全研討會」，以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。中央社（蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文8日出席「Stanford DEFCON 2026科技與國家安全研討會」，以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。中央社（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文今天出席史丹佛大學胡佛研究所舉辦的論壇。蔡英文分享台灣經驗，包括如何處理分歧、回應危機，並在過程中累積社會韌性。她強調，任何威脅或脅迫都不會動搖台灣參與並為世界做出貢獻的決心。

這場論壇以「新聞標題之外的台灣：在台灣民主實踐中建立韌性」為題。前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）、胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond），及智庫學者和研究員、史丹佛大學學生熱烈參與。

蔡英文表示，當外界談論台灣，話題通常圍繞著半導體、AI革命、台灣與中國的關係、發生衝突可能性。聳動新聞標題外，是2300萬人民，在面對比多數國家更為艱困的環境下，建立起一個民主政體，「這段經驗形塑了我們是誰，並持續形塑我們迎向未來的方式」。

蔡英文指出，今日的民主國家，正受到來自外部與內部的雙重考驗。來自外部的威權影響力正變得更加縝密且具侵略性，而內部的民粹主義與極端化，使得民主社會即使在外部威脅顯而易見時，也更難就如何應對達成一致。

她提到，AI的進步降低語言障礙，促成了社會分歧的加劇，使得跨社會或跨國進行資訊操弄行動變得更加容易。極端對立讓民主國家在最需要團結時更難一致行動。

蔡英文指出，數十年來的外部壓力及國內政治競爭，教會了台灣如何保護民主，同時維持體制的開放與社會的韌性。

她表示，台灣從威權統治走向1996年的第一次總統直選，再走向今天充滿活力的民主政體。這段轉型教會了台灣如何面對深刻的政治分歧，而不讓那些分歧使民主進步變得不可能。

蔡英文表示，在她任內，台灣強化韌性。國防支出增加超過80%，同時GDP成長近40%，也對不對稱作戰能力與關鍵基礎設施投入了更多資源。總統賴清德接任之後，也持續強化國防能力，及經濟與社會韌性。

蔡英文說，數十年面臨來自中國的壓力，讓台灣變得更有韌性和務實。

蔡英文提到，台灣有地震、颱風、公共衛生緊急事件，以及對民主持續存在的外部威脅。這些經驗形成了一種共同理解：有些時刻，政治差異必須讓位給集體行動。

她強調，與台灣合作不單純是幫助台灣，也是關於強化一個涵蓋和平、貿易、科技和民主合作的更廣泛體系。台灣準備好成為這項集體努力的一部分。

她指出，在不確定性之中，有一件事應該是明確的：那就是民主、韌性與夥伴關係是集體未來的基石，任何威脅或脅迫都不會動搖台灣參與並為世界做出貢獻的決心。

蔡英文 韌性 智庫

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