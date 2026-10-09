遭指國民黨附隨組織敗訴確定 救國團：無法認同

救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，最高行政法院駁回上訴，全案確定。救國團表示，無法認同判決，並嚴正反對法院將70餘年累積的公益服務成果，概括污名化為不當黨產。

黨產會民國107年間認定社團法人中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結資產新台幣56.1億元。救國團不服，一審敗訴後，提上訴，最高行政法院8日駁回上訴，全案確定。

救國團8日深夜發布聲明，法院判決對救國團歷史沿革及組織性質的認定，與客觀史實有所出入。民國41年救國團成立時，是由行政院、國防部等相關政府機關負責籌組及管理；早期主任及重要職務的任命，也透過當時政府體制辦理，而非由國民黨中央依黨務系統任命。

聲明指出，民國58年救國團解除與國防部的隸屬關係，轉型為社會運動機構，78年人民團體法制建立後，完成社團法人登記，在人事、財務及業務運作上更是完全自主，主任人選也是依組織內部程序產生。

財產來源部分，救國團解釋，早期作為政府機構，主要依政府交付的青年工作任務辦理各項活動；轉型為民間機構及社團法人後，則依法接受政府委託及補助，並透過活動收入、服務收入、員工勞務所得及社會各界捐款等方式，維持團務運作。不能僅因早期具有政府組織背景，就將歷年累積財產一概與「不當黨產」畫上等號。

救國團主任葛永光並指出，立法院已於今年1月30日通過黨產條例修正案，救國團成立時是政府組織，應排除黨產條例適用，政府組織當然不會是國民黨附隨組織。

葛永光說，上述修正案經立法院三讀通過，但行政院阻擋修正案完成公布及施行，是明顯違憲、違法的作為。依憲法規定，總統應於收到法律案後10天內公布，這是總統必須履行的義務。而法院應根據最新法律裁判，顯有瑕疵，救國團將尋求各種途徑，澄清事實，爭取清白。