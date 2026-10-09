快訊

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指國民黨附隨組織敗訴確定 救國團：無法認同

中央社／ 記者陳至中台北9日電
救國團56億被凍提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。聯合報系資料照
救國團56億被凍提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。聯合報系資料照

救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織，最高行政法院駁回上訴，全案確定。救國團表示，無法認同判決，並嚴正反對法院將70餘年累積的公益服務成果，概括污名化為不當黨產。

黨產會民國107年間認定社團法人中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結資產新台幣56.1億元。救國團不服，一審敗訴後，提上訴，最高行政法院8日駁回上訴，全案確定。

救國團8日深夜發布聲明，法院判決對救國團歷史沿革及組織性質的認定，與客觀史實有所出入。民國41年救國團成立時，是由行政院、國防部等相關政府機關負責籌組及管理；早期主任及重要職務的任命，也透過當時政府體制辦理，而非由國民黨中央依黨務系統任命。

聲明指出，民國58年救國團解除與國防部的隸屬關係，轉型為社會運動機構，78年人民團體法制建立後，完成社團法人登記，在人事、財務及業務運作上更是完全自主，主任人選也是依組織內部程序產生。

財產來源部分，救國團解釋，早期作為政府機構，主要依政府交付的青年工作任務辦理各項活動；轉型為民間機構及社團法人後，則依法接受政府委託及補助，並透過活動收入、服務收入、員工勞務所得及社會各界捐款等方式，維持團務運作。不能僅因早期具有政府組織背景，就將歷年累積財產一概與「不當黨產」畫上等號。

救國團主任葛永光並指出，立法院已於今年1月30日通過黨產條例修正案，救國團成立時是政府組織，應排除黨產條例適用，政府組織當然不會是國民黨附隨組織。

葛永光說，上述修正案經立法院三讀通過，但行政院阻擋修正案完成公布及施行，是明顯違憲、違法的作為。依憲法規定，總統應於收到法律案後10天內公布，這是總統必須履行的義務。而法院應根據最新法律裁判，顯有瑕疵，救國團將尋求各種途徑，澄清事實，爭取清白。

救國團 國民黨附隨組織 國民黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

救國團56億被凍 藍批政治清算

高院判定救國團為國民黨附隨組織 許宇甄：藉轉型正義之名政治追殺？

黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

相關新聞

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

喊向毒說不 鄭麗文：民進黨把宣導反毒預算都拿去養網軍

國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，國民黨主席鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，民進黨把宣傳預算拿去養網軍，今天所有媽媽站出來，就是要清楚表達不容打折的反毒立場，讓毒品退出校園、社區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。