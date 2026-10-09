快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲赴韓出席雙十國慶酒會 隨身帶台南農特產品搶攻韓國市場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出席駐韓國代表處國慶酒會與韓國各界貴賓共賀國慶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲出席駐韓國代表處國慶酒會與韓國各界貴賓共賀國慶。圖／台南市政府提供

韓國代表處8日舉辦雙十國慶酒會，台南市長黃偉哲受丘高偉大使邀請，前往首爾與韓國各界貴賓共慶國慶，並將台南優質農特產品帶到現場，透過美食分享推廣台南物產，吸引與會貴賓駐足品嘗，進一步認識台南的農產特色與城市魅力。

黃偉哲表示，美食與農特產品是認識一座城市最直接、親切的方式。台南擁有豐富多元的農漁特產，此次特別挑選多項優質產品赴韓展示，希望透過農產行銷，讓更多韓國民眾認識台南、喜愛台南，也進一步拓展台南農特產品在韓國市場的能見度。

黃偉哲致詞時指出，台南是台灣第一座城市，2024年舉辦「台南400」系列活動，展現深厚的歷史文化底蘊，歡迎韓國朋友到台南旅遊，親身感受城市魅力。他也笑說：「這次雖然沒有辦法把整個台南帶來，但我們在現場設有攤位，把台南最好的農特產品帶來了！」邀請現場貴賓品嘗台南好滋味。

活動期間，不少貴賓前往台南物產攤位，主動詢問產品特色與產地，並與黃偉哲交流對台南農特產品的印象。黃偉哲也逐一介紹各項產品，邀請韓國朋友有機會親自到台南走訪，深入體驗台南的飲食文化與觀光特色。

台南市政府表示，台南與韓國的交流持續深化，目前已與光州特別市及慶州市締結友好城市關係，並透過觀光、文化及農產行銷等多元管道，提升台南在韓國的知名度。今年台南參加韓國首爾國際食品展，創造逾新台幣2億元商機；另在弘大商圈舉辦觀光推介活動，並持續推廣台南愛文芒果等優質農特產品，積極拓展韓國市場。

此次國慶酒會展出台南多家業者產品，包括福汎企業、和旌生物科技、綠園牧場及新鳳鳴茶業等品牌，台灣鹿茸生物科技也到場交流。現場提供特色抹醬、即食珍珠、天然果汁、台灣特色茶品及多項台南農特產品，讓韓國各界貴賓在共慶國慶之餘，也能品嘗台南優質農產與食品加工產品，進一步認識台南豐富的飲食文化及產業實力。

韓國YouTuber「胃酸人」大讚台南農特產品十分美味。圖／台南市政府提供
韓國YouTuber「胃酸人」大讚台南農特產品十分美味。圖／台南市政府提供

韓國賓客前往台南攤位詢問台南農特產品。圖／台南市政府提供
韓國賓客前往台南攤位詢問台南農特產品。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲與老朋友前任駐台北韓國代表部李殷鎬代表合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與老朋友前任駐台北韓國代表部李殷鎬代表合影。圖／台南市政府提供

駐韓國代表處丘高偉大使邀請市長黃偉哲參加國慶酒會。圖／台南市政府提供
駐韓國代表處丘高偉大使邀請市長黃偉哲參加國慶酒會。圖／台南市政府提供

國慶 黃偉哲 韓國 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃偉哲又出國拚行銷台南 赴韓拜會京畿道農水產振興院拓展市場

駐韓代表部雙十國慶酒會 丘高偉：台韓交流創新高

駐印尼代表處雙十國慶酒會 展現台灣多元實力

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

相關新聞

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

喊向毒說不 鄭麗文：民進黨把宣導反毒預算都拿去養網軍

國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，國民黨主席鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，民進黨把宣傳預算拿去養網軍，今天所有媽媽站出來，就是要清楚表達不容打折的反毒立場，讓毒品退出校園、社區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。