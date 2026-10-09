黃偉哲赴韓出席雙十國慶酒會 隨身帶台南農特產品搶攻韓國市場

駐韓國代表處8日舉辦雙十國慶酒會，台南市長黃偉哲受丘高偉大使邀請，前往首爾與韓國各界貴賓共慶國慶，並將台南優質農特產品帶到現場，透過美食分享推廣台南物產，吸引與會貴賓駐足品嘗，進一步認識台南的農產特色與城市魅力。

黃偉哲表示，美食與農特產品是認識一座城市最直接、親切的方式。台南擁有豐富多元的農漁特產，此次特別挑選多項優質產品赴韓展示，希望透過農產行銷，讓更多韓國民眾認識台南、喜愛台南，也進一步拓展台南農特產品在韓國市場的能見度。

黃偉哲致詞時指出，台南是台灣第一座城市，2024年舉辦「台南400」系列活動，展現深厚的歷史文化底蘊，歡迎韓國朋友到台南旅遊，親身感受城市魅力。他也笑說：「這次雖然沒有辦法把整個台南帶來，但我們在現場設有攤位，把台南最好的農特產品帶來了！」邀請現場貴賓品嘗台南好滋味。

活動期間，不少貴賓前往台南物產攤位，主動詢問產品特色與產地，並與黃偉哲交流對台南農特產品的印象。黃偉哲也逐一介紹各項產品，邀請韓國朋友有機會親自到台南走訪，深入體驗台南的飲食文化與觀光特色。

台南市政府表示，台南與韓國的交流持續深化，目前已與光州特別市及慶州市締結友好城市關係，並透過觀光、文化及農產行銷等多元管道，提升台南在韓國的知名度。今年台南參加韓國首爾國際食品展，創造逾新台幣2億元商機；另在弘大商圈舉辦觀光推介活動，並持續推廣台南愛文芒果等優質農特產品，積極拓展韓國市場。

此次國慶酒會展出台南多家業者產品，包括福汎企業、和旌生物科技、綠園牧場及新鳳鳴茶業等品牌，台灣鹿茸生物科技也到場交流。現場提供特色抹醬、即食珍珠、天然果汁、台灣特色茶品及多項台南農特產品，讓韓國各界貴賓在共慶國慶之餘，也能品嘗台南優質農產與食品加工產品，進一步認識台南豐富的飲食文化及產業實力。

韓國YouTuber「胃酸人」大讚台南農特產品十分美味。圖／台南市政府提供

韓國賓客前往台南攤位詢問台南農特產品。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲把台南好物帶到駐韓國代表處的國慶酒會引起關注。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲與老朋友前任駐台北韓國代表部李殷鎬代表合影。圖／台南市政府提供