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喊向毒說不 鄭麗文：民進黨把宣導反毒預算都拿去養網軍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，國民黨主席鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，民進黨把宣傳預算拿去養網軍。記者屈彥辰／攝影
國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，國民黨主席鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，民進黨把宣傳預算拿去養網軍。記者屈彥辰／攝影

國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，國民黨主席鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，民進黨把宣傳預算拿去養網軍，今天所有媽媽站出來，就是要清楚表達不容打折的反毒立場，讓毒品退出校園、社區。

民進黨台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」，內容被認為涉及毒品合法化，且國民黨質疑迄今沒有說明清楚立場。

鄭麗文今在活動致詞中，首先祝中華民國生日快樂，她接著表示，若在反毒的陣線怯懦，下一代將會墮入深淵，無法自拔，所有人都應該勇敢站出來，大聲向毒品宣戰，向毒品說不。

鄭麗文說，她在行政院工作時，行政院發言人室編大量的預算宣導反毒，辦過很多活動，不斷在社區、校園宣導反毒。民進黨把宣傳預算拿去養網軍，不像國民黨認真替國家做事，替社區維護。

鄭麗文表示，沈伯洋2014年的主張至今沒有改口，也沒有說當時的文章太過疏漏、沒有配套，引起誤會，沈可以重新說明但都沒有。民進黨硬拗、甩鍋、模糊焦點，網軍出動，若連反毒都不能說實話，不能勇敢站出來，會被網軍出征，台灣還有是非嗎？

鄭麗文表示，毒品氾濫非短期問題，政府長期用大筆預算、人力，跟民間、社區合作，盼教育反毒、嚴懲毒犯，醫療院所幫助誤入歧途的吸毒者，這是一環接一環，難道要因為一個政治人物，開始改變立場，將毒品去汙名化、去刑法化，等於是為毒品背書，讓反毒教育更加困難，讓警察無所適從。

鄭麗文也提到，大家都來自社區，難道不用說清楚所謂的社區中心在哪裡嗎？為什麼講不出來？不需要這種投機政客，選舉的時候說一套，不能夠深究，問他問題回答不出來，這就是今天台灣民主墮落最重要的原因。

鄭麗文指出，作為首善之都，台北市民的智慧，不會不分是非、不辯對錯，尤其反毒的紅線絕對不能模糊，絕對不能退讓。沈伯洋不要躲、不要閃，正面回答，直球對決，毒品政策究竟是什麼？到底反不反毒？社區中心設在哪裡？編多少預算？需要多少人力？原本所有的反毒政策還要不要延續？不要自相矛盾，不要閃爍其詞，不要模糊焦點。

鄭麗文表示，今天所有媽媽站出來，國民黨的女性政治人物站在台上，就是要清楚表達不容打折的反毒立場，讓毒品退出校園，讓毒品退出社區。

鄭麗文強調，毒品可能毀了一個人的一生，若是毒駕，可能會毀了一整個家庭。家裡有吸毒的人，這個家庭就會面臨非常多困難、挑戰，大家要正視這個問題。

鄭麗文還提到國民黨立委、金門縣長參選人陳玉珍到場響應，表示陳玉珍為什麼要從外島，選舉白熱化時搭飛機到台北，因這是嚴肅的時刻，讓所有媽媽、社區團結起來，全台灣清楚向毒品說不，保護下一代，一定要團結一致，如果投機政客不敢回答，就用選票拒絕。只支持反毒的參選人，只支持反毒的縣市長。

出席活動包括女性民代包括立委李彥秀、陳玉珍、徐巧芯、陳菁徽，台北市議員林杏兒，新北市議員陳錦錠、蔡淑君、劉美芳，以及國健署前署長邱淑媞等。現場超過百位民眾到場響應。

國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，現場超過百位民眾到場響應。記者屈彥辰／攝影
國民黨中央今舉辦「向毒說不，我的孩子我守護」活動，現場超過百位民眾到場響應。記者屈彥辰／攝影

鄭麗文 反毒 預算

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