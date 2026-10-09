快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

高院判定救國團為國民黨附隨組織 許宇甄：藉轉型正義之名政治追殺？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長許宇甄。聯合報資料照

不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今日判決救國團敗訴定讞。國民黨團書記長許宇甄說，救國團是獨立運作的公益團體，黨產會卻執意將其打成附隨組織，限制資產，令人質疑這究竟是追討不當黨產，還是藉轉型正義之名政治追殺？

許宇甄批評，政府若認為財產取得不當，就應逐筆提出證據，而非以附隨組織之名，使公益團體承受沉重限制。更荒謬的是，立法院早已三讀修正黨產條例，行政院長卓榮泰卻拒絕副署，阻擋新法生效，讓法院只能依舊法判決。行政權公然架空國會，黨產會持續追殺異己，民進黨眼中還有民主法治嗎？

許宇甄強調，轉型正義不是政治清算的遮羞布，司法更不該為政治追殺背書，她要求卓榮泰尊重國會決議、完成副署，黨產會立即停止濫用公權力。人民要的是公平正義，不是永無止境的政治報復。

許宇甄 轉型正義 救國團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

救國團56億被凍 藍批政治清算

官司落幕！救國團被認定是國民黨附隨組織 56.1億資產確定凍結

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

無數「迷你獨裁者」 朝夕爭權奪利

相關新聞

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

高院判定救國團為國民黨附隨組織 許宇甄：藉轉型正義之名政治追殺？

不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今日判決救國團敗訴定讞。國民黨團書記長許宇甄說，救國團是獨立運作的公益團體，黨產會卻執意將其打成附隨組織，限制資產，令人質疑這究竟是追討不當黨產，還是藉轉型正義之名政治追殺？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。