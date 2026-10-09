高院判定救國團為國民黨附隨組織 許宇甄：藉轉型正義之名政治追殺？

不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今日判決救國團敗訴定讞。國民黨團書記長許宇甄說，救國團是獨立運作的公益團體，黨產會卻執意將其打成附隨組織，限制資產，令人質疑這究竟是追討不當黨產，還是藉轉型正義之名政治追殺？

許宇甄批評，政府若認為財產取得不當，就應逐筆提出證據，而非以附隨組織之名，使公益團體承受沉重限制。更荒謬的是，立法院早已三讀修正黨產條例，行政院長卓榮泰卻拒絕副署，阻擋新法生效，讓法院只能依舊法判決。行政權公然架空國會，黨產會持續追殺異己，民進黨眼中還有民主法治嗎？

許宇甄強調，轉型正義不是政治清算的遮羞布，司法更不該為政治追殺背書，她要求卓榮泰尊重國會決議、完成副署，黨產會立即停止濫用公權力。人民要的是公平正義，不是永無止境的政治報復。