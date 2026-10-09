快訊

不斷更新／國慶連假首日南下車潮增 國道10地雷路段曝

國慶連假天氣一次看 吳德榮：今北東偶飄雨、西半部晴朗 雙颱大迴轉

聽新聞
0:00 / 0:00

駐土耳其代表處國慶晚會 黃志揚盼台灣土耳其深化科技合作

中央社／ 新德里9日專電

土耳其代表處7日舉辦國慶晚會，駐土耳其代表黃志揚在致詞時表示，期盼台灣與土耳其能深化在科技上的合作，打造連結東亞與地中海的合作橋梁。

包括多位土耳其跨黨派國會議員、中央及地方政府高層、各國駐土耳其使節、國際及非政府組織代表、智庫、媒體、學界及台灣企業駐土耳其的代表等逾300位來賓出席。

黃志揚指出，台灣的現代發展是關於韌性與自立自強的偉大故事，面對威權主義擴張、灰色地帶侵擾及軍事脅迫，台灣持續將挑戰轉化為國家發展的動力，如今已成為全球科技與經濟生態系不可或缺的一環，尤其在半導體、人工智慧（AI）及相關供應鏈領域具有關鍵地位。

黃志揚表示，台灣的科技與經濟成就建立在民主、自由與法治的堅實基礎之上，創造了強大的出口貿易與國內股市價值，台灣不僅致力於自身的安全與繁榮，也希望成為國際社會可信賴且負責任的夥伴，積極參與以規則為基礎的國際合作。

針對台灣與土耳其的關係，黃志揚表示，土耳其橫跨歐亞，擁有豐沛人才、完整產業基礎及充滿活力的市場，近年也積極發展AI、新興科技及先進製造，台灣與土耳其在半導體、智慧製造、次世代通訊及無人機等領域都具有合作潛力。

黃志揚指出，台灣期待與土耳其公私部門深化合作，推動合資企業、共同開發AI應用及培育高科技人才，結合台灣的科技與產業實力，以及土耳其的戰略地理位置與市場優勢，打造連結東亞與地中海的合作橋梁。

黃志揚提到，台灣對國際合作的理念，強調真正的夥伴關係，並非單方面依賴或單純交易，而是透過能力建設、社會賦能、智慧解決方案及共榮共存，與夥伴共同創造長期發展的成果。

今年駐土耳其代表處舉辦的國慶晚會，以「科技之外，看見台灣」為主題設置攝影展，透過影像呈現台灣自然景觀、城市生活及人文風貌，讓與會國際友人從半導體與科技之外，進一步認識台灣多元而豐富的社會文化面貌。

晚會中播放今年國慶影片「國家的相簿」，讓現場來賓瞭解台灣從逆境中淬鍊出自由、多元的民主發展過程，同時安排台灣特色飲食與飲品供來賓品嚐。

黃志揚提到，台灣與土耳其同樣重視合作、創新與發展，期待雙方選擇合作而非孤立、共榮而非脅迫，在互信、進步與互惠的基礎上持續深化夥伴關係。

國慶 土耳其 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柏林國慶酒會 友台小組主席：挺台是德國跨黨派共識

聖保羅辦事處歡慶雙十 台巴政商僑界齊聚祝賀

駐索馬利蘭代表處慶雙十 台索共享民主價值

斯洛伐克雙十國慶酒會 跨3屆友台小組主席齊聚挺台

相關新聞

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。