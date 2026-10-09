駐土耳其代表處國慶晚會 黃志揚盼台灣土耳其深化科技合作

駐土耳其代表處7日舉辦國慶晚會，駐土耳其代表黃志揚在致詞時表示，期盼台灣與土耳其能深化在科技上的合作，打造連結東亞與地中海的合作橋梁。

包括多位土耳其跨黨派國會議員、中央及地方政府高層、各國駐土耳其使節、國際及非政府組織代表、智庫、媒體、學界及台灣企業駐土耳其的代表等逾300位來賓出席。

黃志揚指出，台灣的現代發展是關於韌性與自立自強的偉大故事，面對威權主義擴張、灰色地帶侵擾及軍事脅迫，台灣持續將挑戰轉化為國家發展的動力，如今已成為全球科技與經濟生態系不可或缺的一環，尤其在半導體、人工智慧（AI）及相關供應鏈領域具有關鍵地位。

黃志揚表示，台灣的科技與經濟成就建立在民主、自由與法治的堅實基礎之上，創造了強大的出口貿易與國內股市價值，台灣不僅致力於自身的安全與繁榮，也希望成為國際社會可信賴且負責任的夥伴，積極參與以規則為基礎的國際合作。

針對台灣與土耳其的關係，黃志揚表示，土耳其橫跨歐亞，擁有豐沛人才、完整產業基礎及充滿活力的市場，近年也積極發展AI、新興科技及先進製造，台灣與土耳其在半導體、智慧製造、次世代通訊及無人機等領域都具有合作潛力。

黃志揚指出，台灣期待與土耳其公私部門深化合作，推動合資企業、共同開發AI應用及培育高科技人才，結合台灣的科技與產業實力，以及土耳其的戰略地理位置與市場優勢，打造連結東亞與地中海的合作橋梁。

黃志揚提到，台灣對國際合作的理念，強調真正的夥伴關係，並非單方面依賴或單純交易，而是透過能力建設、社會賦能、智慧解決方案及共榮共存，與夥伴共同創造長期發展的成果。

今年駐土耳其代表處舉辦的國慶晚會，以「科技之外，看見台灣」為主題設置攝影展，透過影像呈現台灣自然景觀、城市生活及人文風貌，讓與會國際友人從半導體與科技之外，進一步認識台灣多元而豐富的社會文化面貌。

晚會中播放今年國慶影片「國家的相簿」，讓現場來賓瞭解台灣從逆境中淬鍊出自由、多元的民主發展過程，同時安排台灣特色飲食與飲品供來賓品嚐。

黃志揚提到，台灣與土耳其同樣重視合作、創新與發展，期待雙方選擇合作而非孤立、共榮而非脅迫，在互信、進步與互惠的基礎上持續深化夥伴關係。