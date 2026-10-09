聽新聞
0:00 / 0:00

駐印度代表處國慶酒會 宣布恢復台灣印度國會議員聯誼會

中央社／ 新德里8日專電

印度代表處今天舉辦國慶酒會，駐印度代表陳牧民除細數台灣和印度近期各項逐漸深化的交流與合作，更宣布台灣、印度國會議員聯誼會恢復運作的好消息。

115年國慶酒會今天在印度新德里進行，包括印度等國的官員、外交使節，以及僑界人士、台商共數百人到場祝賀，未能到場的印度議員也透過錄影的方式表達祝福。

陳牧民在致詞時表示，今年是台灣首次進行總統直選的30週年，這些年來台灣人民始終堅信自由、民主和人權的價值，這也成為現今所有台灣人的共識；此外，台灣經濟穩定成長，在全球對資訊科技產品需求強勁、台灣成功融入全球供應鏈的情況下，今年上半年的經濟成長就超過14%。

陳牧民也談到，台灣和印度的經貿關係正持續快速成長，去年雙邊貿易額達創紀錄的125億美元，今年光是前8個月，就超過去年全年的額度，達到129億美元，與去年同期相較，成長幅度高達60%。

陳牧民指出，台灣和印度除了在經貿上的往來，隨著長榮航空12月1日起開始台北、德里間的直航，雙方商務人士、學生、研究人員、遊客往訪將更為便利，這將大大促進雙邊的人文交流。

陳牧民在接受中央社記者採訪時表示，雙方關係還有項新的發展，就是已經有一段時間沒有運作的台灣、印度國會議員聯誼會將重新啟動，目前已有23名印度國會議員同意參加這個組織，這將會是未來推動台灣、印度合作的重要生力軍。

陳牧民告訴中央社記者，台灣、印度的合作不只在高科技產業，在屬於傳統產業的製茶上，也有新的突破，今年印度的茶農跟台灣進行技術合作，靠著台灣的機器跟技術，現在於印度生產的紅茶，口味跟台灣幾乎一樣，而且品質非常好，希望這樣的產品未來能夠在印度打開市場。

印度國會議員庫瑪（Sujeet Kumar）透過影片表示，他在過去幾年中，曾多次造訪台灣，親眼見證台灣的經濟、民主、卓越的創新能力，而台灣和印度都是充滿活力的民主政體，雙方在貿易、科技、教育、旅遊等領域都有極佳的合作空間，人民可以攜手共創美好的未來。

庫瑪提到，今年特別不一樣的是，台灣和印度國會議員將有更進一步的交流，這將成為促進雙方深化合作、友誼、夥伴關係的重要橋梁的平台，身為其中的一員，他也會積極參與，並讓台灣和印度持續保有友好關係。

在今天的國慶酒會，印度3所大學的學生，以華語文演唱「我的未來不是夢」、「姊妹」、「再出發」等膾炙人口的歌曲，並以華語文大聲祝福台灣生日快樂，來自台灣的夏卡緹融合印度舞團也帶來精彩的演出，讓現場的氣氛十分熱絡。

國慶 印度 聯誼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐丹麥代表處辦國慶酒會 盼傳遞台灣是國際良善力量

國慶酒會紐西蘭登場 跨黨派國會議員出席挺台

柏林國慶酒會 友台小組主席：挺台是德國跨黨派共識

駐印尼代表處雙十國慶酒會 展現台灣多元實力

相關新聞

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

育兒假適用年齡放寬到幾歲 朝野協商無共識

賴清德總統日前拋出五二○育兒大禮包，相關條文還在立法院審查。立法院衛環委員會昨天舉行朝野協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，其中勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由六歲放寬至八歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至十二歲，朝野仍未達成共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。