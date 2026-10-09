駐印度代表處國慶酒會 宣布恢復台灣印度國會議員聯誼會

駐印度代表處今天舉辦國慶酒會，駐印度代表陳牧民除細數台灣和印度近期各項逐漸深化的交流與合作，更宣布台灣、印度國會議員聯誼會恢復運作的好消息。

115年國慶酒會今天在印度新德里進行，包括印度等國的官員、外交使節，以及僑界人士、台商共數百人到場祝賀，未能到場的印度議員也透過錄影的方式表達祝福。

陳牧民在致詞時表示，今年是台灣首次進行總統直選的30週年，這些年來台灣人民始終堅信自由、民主和人權的價值，這也成為現今所有台灣人的共識；此外，台灣經濟穩定成長，在全球對資訊科技產品需求強勁、台灣成功融入全球供應鏈的情況下，今年上半年的經濟成長就超過14%。

陳牧民也談到，台灣和印度的經貿關係正持續快速成長，去年雙邊貿易額達創紀錄的125億美元，今年光是前8個月，就超過去年全年的額度，達到129億美元，與去年同期相較，成長幅度高達60%。

陳牧民指出，台灣和印度除了在經貿上的往來，隨著長榮航空12月1日起開始台北、德里間的直航，雙方商務人士、學生、研究人員、遊客往訪將更為便利，這將大大促進雙邊的人文交流。

陳牧民在接受中央社記者採訪時表示，雙方關係還有項新的發展，就是已經有一段時間沒有運作的台灣、印度國會議員聯誼會將重新啟動，目前已有23名印度國會議員同意參加這個組織，這將會是未來推動台灣、印度合作的重要生力軍。

陳牧民告訴中央社記者，台灣、印度的合作不只在高科技產業，在屬於傳統產業的製茶上，也有新的突破，今年印度的茶農跟台灣進行技術合作，靠著台灣的機器跟技術，現在於印度生產的紅茶，口味跟台灣幾乎一樣，而且品質非常好，希望這樣的產品未來能夠在印度打開市場。

印度國會議員庫瑪（Sujeet Kumar）透過影片表示，他在過去幾年中，曾多次造訪台灣，親眼見證台灣的經濟、民主、卓越的創新能力，而台灣和印度都是充滿活力的民主政體，雙方在貿易、科技、教育、旅遊等領域都有極佳的合作空間，人民可以攜手共創美好的未來。

庫瑪提到，今年特別不一樣的是，台灣和印度國會議員將有更進一步的交流，這將成為促進雙方深化合作、友誼、夥伴關係的重要橋梁的平台，身為其中的一員，他也會積極參與，並讓台灣和印度持續保有友好關係。

在今天的國慶酒會，印度3所大學的學生，以華語文演唱「我的未來不是夢」、「姊妹」、「再出發」等膾炙人口的歌曲，並以華語文大聲祝福台灣生日快樂，來自台灣的夏卡緹融合印度舞團也帶來精彩的演出，讓現場的氣氛十分熱絡。