蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

蔡英文致詞完被僑胞團團圍住照相，享受到滿滿的熱情。國慶酒會外場也有許多台灣廠商的攤位，蔡英文逛了四個攤位，包含Mochiholic甜甜圈、Formosa Chocolate巧克力、雲海嚴選的果乾及iTaiwan Foods。其中Formosa Chocolate還送上有香菜風味的巧克力，雲海嚴選也有蓮霧果乾，都是相當具台灣意象的特殊商品。

台灣前總統蔡英文七日到史丹福大學發表演說，演講結束後，她走訪校園，沿途遇到粉絲要求合影、簽名，為一位博士生，寫下祝福「早日畢業」；還有在Google工作的余先生特地趕來，只為當面向她說聲「加油」。