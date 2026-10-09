聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
前總統蔡英文（左）7日在史丹福大學DEFCON會議與座談主持人交流，談及台積電海外擴廠、國防及台灣先進製造業等議題。 圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文（左）7日在史丹福大學DEFCON會議與座談主持人交流，談及台積電海外擴廠、國防及台灣先進製造業等議題。 圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。她指出，科技與國家安全密不可分；而經濟韌性，取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技；今天的安全環境跟幾年前相比已非常不同，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯即使各國經濟高度相互依存，大規模戰爭仍可能發生；此外，從近期的衝突觀察，先進武器消耗的速度非常快，要補充則需要更長時間。

從安全來看，蔡英文說，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；中國軍機、軍艦、海警以及其他形式的行動，在周邊海域越發頻繁；這往往刻意避免升高至公開衝突，這些灰色地帶行動的目的，就是增加台灣的成本、測試反應，逐步改變台灣周邊的安全環境，同時避免承擔公開對抗所帶來的政治與軍事後果。

蔡英文提到，今天很多國際新聞談到台灣時，仍把台灣看成有安全風險，或是需要其他國家幫忙的地方，實際上，「台灣是少數有能力真正增加製造產能、幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家」。

以半導體為例，蔡英文說，從先進晶片、ＡＩ伺服器、通訊設備、散熱到電力系統，都有台灣企業深度參與，換句話說，今天ＡＩ的發展，很大一部分建立在台灣的製造能力上。

蔡英文指出，安全且韌性的台灣有助維持印太地區穩定；台灣的科技和產業能力，能讓全球供應鏈更安全可靠；現在，很多民主國家都在重新建立製造能力，沒有任何國家能單獨完成，必須一起做，台灣也應該是這個過程的一部分。

前總統蔡英文卸任後訪問美國並在史丹福大學發表演說，圖為史丹福台灣同學會學生會長陪同蔡英文（右二）走訪校園，自拍合影。 記者王湘涵／攝影
前總統蔡英文卸任後訪問美國並在史丹福大學發表演說，圖為史丹福台灣同學會學生會長陪同蔡英文（右二）走訪校園，自拍合影。 記者王湘涵／攝影

蔡英文 和平 軍事衝突 國家安全 自我防衛 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文：台灣非安全受援者 更是全球安全重要夥伴

蔡英文史丹佛演說 揭台灣「快速量產高科技」硬實力

蔡英文史丹佛研討會晚宴致詞 盼台美共創印太安全繁榮

蔡英文史丹佛演說掀旋風 親切為台生簽名

相關新聞

蔡英文出席國慶酒會 舊金山灣區僑胞驚喜

前總統蔡英文七日現身舊金山灣區國慶酒會，是首度有卸任元首參加舊金山灣區國慶酒會活動，令僑胞們驚喜。蔡英文在台上表示，看到這麼多鄉親，感覺很溫暖，大家在舊金山灣區、矽谷努力奮鬥，成家立業，走進社區，讓美國更認識台灣，謝謝在舊金山灣區打拚的大家。

蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

移民廣告須先審查 憲法法庭判違憲

入出國及移民法規定移民業務公司刊登廣告前，必須經過審閱確認，否則可處三萬至十五萬元罰鍰。憲法法庭認為法條「事前審查」廣告內容，限制移民業務機構的言論自由，昨作出本年度憲判字第七號判決，宣告條文違憲並立即失效。移民署表示尊重，並將研擬修法。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。