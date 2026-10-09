蔡英文：維持和平 不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文在美出席史丹福大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突；必須維持自己的信心與行動自由，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。她指出，科技與國家安全密不可分；而經濟韌性，取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技；今天的安全環境跟幾年前相比已非常不同，俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯即使各國經濟高度相互依存，大規模戰爭仍可能發生；此外，從近期的衝突觀察，先進武器消耗的速度非常快，要補充則需要更長時間。

從安全來看，蔡英文說，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動；中國軍機、軍艦、海警以及其他形式的行動，在周邊海域越發頻繁；這往往刻意避免升高至公開衝突，這些灰色地帶行動的目的，就是增加台灣的成本、測試反應，逐步改變台灣周邊的安全環境，同時避免承擔公開對抗所帶來的政治與軍事後果。

蔡英文提到，今天很多國際新聞談到台灣時，仍把台灣看成有安全風險，或是需要其他國家幫忙的地方，實際上，「台灣是少數有能力真正增加製造產能、幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家」。

以半導體為例，蔡英文說，從先進晶片、ＡＩ伺服器、通訊設備、散熱到電力系統，都有台灣企業深度參與，換句話說，今天ＡＩ的發展，很大一部分建立在台灣的製造能力上。

蔡英文指出，安全且韌性的台灣有助維持印太地區穩定；台灣的科技和產業能力，能讓全球供應鏈更安全可靠；現在，很多民主國家都在重新建立製造能力，沒有任何國家能單獨完成，必須一起做，台灣也應該是這個過程的一部分。