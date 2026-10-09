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金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

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普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰王小萌／台北報導

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

財政部昨在行政院會報告，預估若明年度總預算案在明年初三讀通過，賴清德總統在一月廿日公布預算，一萬元可在農曆春節前發放。財政部也預計，首批現金將於一月廿六日入帳，ＡＴＭ領現將於二月十五日開放、郵局領現則在二月廿二日起啟動。

針對國民黨立院黨團要求普發現金二萬元，行政院發言人李慧芝昨未正面回應政院是否願意在三讀通過後副署。

李慧芝說，希望行政院和立法院一樣，能依據三原則推動合法合憲、零舉債，也不排擠其他政策的ＡＩ紅利全民共享，並盼立法院可以儘速審議總預算案，讓民眾可在農曆年前領到紅利。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，賴政府不要拿人民的一萬元綁架國會，與民共享經濟成果的錢不是行政院通過明年度總預算的「肉票」，立法院更不是財政部的出納窗口；國民黨團絕不接受以普發現金為名，壓縮國會審查時間、削弱預算監督權，如果國會為了配合行政院的政治時間表而倉促放行，那就真的對不起人民。

民眾黨立院黨團陳清龍說，審查預算是憲法賦予立法院的職權，更是立法委員的責任，該刪的刪、該凍的凍，不會因為政府的情緒勒索就草率放行。如果行政院真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依據預算法第五十四條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

總預算 國會 綁架

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