救國團56億被凍 藍批政治清算

不當黨產處理委員會八年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分五十六億餘元資產，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院認為黨產會處分無違誤，判救國團敗訴。最高行政法院認為黨產條例第四條及第卅四條雖於今年一月底經立法院三讀修正，但至今未經總統公布，尚無對外效力，一審判決沒有違背法令之處，昨駁回上訴確定。

「法院向政治妥協，將尋求各種途徑，以證清白。」救國團主任葛永光昨批，行政院未針對黨產條例修正案提出覆議，未提覆議則表示沒有意見，賴清德總統即有義務公布；即使總統未公布，立法院通過法律也應生效，不執行法律是違憲違法。

國民黨文傳會主委陳以信表示，絕對不接受政治清算，更不容許行政權無限擴張；民進黨口口聲聲轉型正義，實際上是「轉型不正義」，帶頭架空國會。

黨產會認為救國團在組織、人事、財務及業務上，都曾受國民黨實質控制，且沒有以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，二○一八年認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分不當取得的財產，救國團同年提行政訴訟救濟。

北高行認為，救國團實質是國民黨推展青年工作的組織，人事、業務、財務與國民黨有緊密關係，也列席參與國民黨各種會議，接受國民黨青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導，乃至政治偵防等任務交代。國民黨黨務工作報告、年度工作紀實，也有記載救國團的工作情況，認定救國團業務受國民黨實質控制。

救國團各活動中心也被北高行認為是在黨國體制下，由管理機關低價或無償撥用土地，救國團興建前總團部志清大樓也經政府挹注大量經費，認定救國團和國民黨財務上有從屬的密切關係。

北高行指出，救國團一九六九年間解除與國防部隸屬關係，再於一九八九年間登記為公益社團法人，國民黨實質控制關係仍存在，直到一九九九年脫離國民黨實質控制，但相關財產未經釐清權屬，難認以相當對價轉讓而脫離國民黨，判救國團敗訴。

救國團上訴，最高行政法院認為立法院修正的黨產條例未經總統公布，修正條文自然無法產生對外效力，法院仍應依現行黨產條例規定審理，昨判上訴駁回，全案確定。