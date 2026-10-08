駐韓代表部雙十國慶酒會 丘高偉：台韓交流創新高

駐韓國台北代表部今天舉辦雙十國慶酒會，駐韓代表丘高偉指出，台韓近年各領域交流均達歷史新高，經貿關係也從過去競爭逐漸轉向互補合作，在AI產業快速發展下，更是全球供應鏈中的重要核心夥伴。

丘高偉在國慶酒會上致詞表示，台灣與韓國在各領域的往來關係上，呈現出政治實質互信、經貿高度互依、緊密競爭，且民間觀光文教蓬勃熱絡的全面性合作格局。

他指出，兩國在歷史背景、經濟體系以及地緣政治上均有諸多相似之處，近年雙邊交流在各領域皆達到歷史新高。

丘高偉提到，韓國已成為台灣第3大貿易夥伴，台灣則是韓國第5大貿易夥伴。2025年台韓雙邊貿易總額高達902億美元，「1992年本人第一次外派韓國釜山時，兩國貿易總額僅34.5億美元，大幅成長26倍」。

AI近年發展快速，丘高偉表示，台韓無疑是全球最受矚目的兩大核心國，雙方從過去競爭的科技經貿關係，變成互補合作的共生新型態。

他也提到，面對美、中對抗的地緣政治壓力及「紅色供應鏈」進逼，台、韓新型態的互補合作，不僅是市場效率的選擇，更是維繫全球人工智慧供應鏈穩定與民主科技陣營安全的關鍵基石。

丘高偉強調，台灣與韓國民主化歷程相似，同樣都位處於抵抗威權擴張的最前線，深知民主自由的重要性，「每一個國家追求民主自由的歷程，有其不同的時空背景與歷史條件，但我們相信，對民主、自由與人權的渴望，根植於共同的人性之中」。