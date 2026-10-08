快訊

金管會出手了！壽險未來獲利不能亂估 新尺標11月底出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

駐韓代表部雙十國慶酒會 丘高偉：台韓交流創新高

中央社／ 首爾8日專電

韓國台北代表部今天舉辦雙十國慶酒會，駐韓代表丘高偉指出，台韓近年各領域交流均達歷史新高，經貿關係也從過去競爭逐漸轉向互補合作，在AI產業快速發展下，更是全球供應鏈中的重要核心夥伴。

丘高偉在國慶酒會上致詞表示，台灣與韓國在各領域的往來關係上，呈現出政治實質互信、經貿高度互依、緊密競爭，且民間觀光文教蓬勃熱絡的全面性合作格局。

他指出，兩國在歷史背景、經濟體系以及地緣政治上均有諸多相似之處，近年雙邊交流在各領域皆達到歷史新高。

丘高偉提到，韓國已成為台灣第3大貿易夥伴，台灣則是韓國第5大貿易夥伴。2025年台韓雙邊貿易總額高達902億美元，「1992年本人第一次外派韓國釜山時，兩國貿易總額僅34.5億美元，大幅成長26倍」。

AI近年發展快速，丘高偉表示，台韓無疑是全球最受矚目的兩大核心國，雙方從過去競爭的科技經貿關係，變成互補合作的共生新型態。

他也提到，面對美、中對抗的地緣政治壓力及「紅色供應鏈」進逼，台、韓新型態的互補合作，不僅是市場效率的選擇，更是維繫全球人工智慧供應鏈穩定與民主科技陣營安全的關鍵基石。

丘高偉強調，台灣與韓國民主化歷程相似，同樣都位處於抵抗威權擴張的最前線，深知民主自由的重要性，「每一個國家追求民主自由的歷程，有其不同的時空背景與歷史條件，但我們相信，對民主、自由與人權的渴望，根植於共同的人性之中」。

國慶 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東京國慶酒會逾千人出席 駐日代表盼台日關係持續深化

柏林國慶酒會 友台小組主席：挺台是德國跨黨派共識

斯洛伐克雙十國慶酒會 跨3屆友台小組主席齊聚挺台

童振源國慶酒會談台星關係 經貿互信、共同確保區域安全

相關新聞

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

移民廣告須先審查 憲法法庭判違憲

入出國及移民法規定移民業務公司刊登廣告前，必須經過審閱確認，否則可處三萬至十五萬元罰鍰。憲法法庭認為法條「事前審查」廣告內容，限制移民業務機構的言論自由，昨作出本年度憲判字第七號判決，宣告條文違憲並立即失效。移民署表示尊重，並將研擬修法。

普發1萬掛勾總預算 挨轟綁架國會

行政院昨天拍板「ＡＩ紅利全民共享普發現金一萬元規劃」報告，財政部表示，若立法院能在明年一月五日三讀通過中央政府總預算案，普發現金一萬元可在農曆年前發放，首批預計在一月廿六日入帳。行政院呼籲，行政院與立法院一起推動合法合憲的ＡＩ紅利共享；在野黨則質疑，賴政府企圖綁架國會、削弱預算監督權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。