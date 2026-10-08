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56.1億資產遭凍！救國團遭認國民黨附隨組織定讞 藍批司法已死、綠色獨裁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今（8）日判決救國團敗訴定讞。聯合報系資料照
不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今（8）日判決救國團敗訴定讞。聯合報系資料照

不當黨產處理委員會8年前認定救國團國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今日判決救國團敗訴定讞。國民黨立法院黨團今晚發出新聞稿批「司法已死」，最高行政法院徹底淪為執政黨的橡皮圖章，配合「東廠」黨產會追殺異己，表達最嚴厲的譴責。

國民黨團表示，黨產會打著轉型正義的遮羞布，做的盡是抄家滅族之實，救國團數十年來不分黨派服務無數台灣青年，如今竟被強扣「附隨組織」大帽子，56.1億資產遭土匪般強行掠奪，這根本不是民主，這是徹頭徹尾的綠色獨裁。

國民黨團指出，此次判決毫無公正可言，證明台灣法治已遭民進黨黑手徹底摧毀。今天民進黨可以為了政治利益搶劫救國團，明天就能用同樣齷齪手段，掠奪任何一個不聽話的民間團體。

國民黨團強調，絕不向暴政低頭，一定與人民站在一起，對抗這種無法無天的極權復辟，歷史必將對這群政治強盜進行最嚴厲的審判。

救國團 國民黨附隨組織 司法 黨產會 民進黨

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