駐菲代表處國慶酒會 周民淦：台菲交流持續深化

駐菲律賓代表處舉辦115年雙十國慶酒會，駐菲代表周民淦強調，台灣與菲律賓是重要合作夥伴，近年在觀光、勞工、教育及經貿等領域交流持續深化，未來將進一步拓展半導體、人工智慧等新興科技合作。

國慶酒會在大馬尼拉地區BGC新興發展區的GrandHyatt Manila大飯店舉行，菲律賓政府官員、外交使節、僑界及台商界人士數百人出席，多名前內閣官員，包括前國防部長、前參謀總長也到場致賀。

周民淦致詞表示，台菲地理位置相近，也共同面臨地緣政治不穩定，面對區域及全球共同挑戰，理念相近國家應加強合作。

他指出，近年中國在台海、南海及西菲律賓海的脅迫手段增加，並透過灰色地帶手段，企圖干預台灣、菲律賓等民主社會；他並批評中國扭曲聯合國大會第2758號決議，試圖將所主張的「一中原則」強加於國際社會。

周民淦致同時簡報台菲關係進展，包括雙方相繼延長對等14天免簽措施、去年近63萬名菲律賓旅客訪台，創下新高；今年上半年已有超過40萬人赴台，全年預期超過70萬人。

在勞工及教育方面，周民淦表示，目前超過19萬1000名菲律賓勞工在台服務、超過5500名菲律賓學生在台就讀，今年147人獲台灣政府各類獎學金，均創歷年新高。

經貿方面，他說，2025年台菲雙邊貿易額約72億美元，較前一年增加6.7%，截至今年8月已超過70億美元；台灣將持續推動「台菲經濟走廊」，未來將在半導體、冷鏈物流、無人機、人工智慧等領域深化合作。

周民淦也提到今年6月「蘭嶼—巴丹群島三百年航程」，認為這項傳統航海活動彰顯台菲原住民族共享的南島文化及歷史連結。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）透過視訊致詞表示，台菲友誼展現在雙方經濟、文化關係及人民連結，在教育及其他交流也持續成長，並說MECO高度重視與駐菲代表處的合作，期待進一步創造有利兩地人民的機會。

菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）、艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）、潘吉里南（Francis「Kiko」Pangilinan）、杜爾弗（Erwin Tulfo），以及北伊羅戈省省長阿蘭尼塔－馬可仕（Cecilia Araneta Marcos）、巴丹群島省長阿古托（Ronald Aguto Jr.）等人，也透過視訊祝賀，肯定台菲經濟、文化交流，並感謝台灣照顧菲律賓勞工及提供災害援助，期盼雙方持續深化合作。

周民淦與現場貴賓共同祝酒並切蛋糕，祝福台灣國運昌隆、台菲友誼更加緊密。現場並安排台灣音樂家洪充惠演奏二胡，客家文化發揚團體「藍衫樂舞團」表演歌舞，氣氛熱烈。