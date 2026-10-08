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雙十國慶重要外賓逾200人 友邦史瓦帝尼國王訪台慶賀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
雙十國慶即將到來，外交部表示，今年國慶外賓慶賀團共計有6團，其中有一個來自友邦的國賓層級訪團，為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（His Majesty King Mswati Ⅲ）訪團。圖為國慶預演。記者曾原信／攝影
雙十國慶即將到來，外交部表示，今年國慶外賓慶賀團共計有6團，其中有一個來自友邦的國賓層級訪團，為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（His Majesty King Mswati Ⅲ）訪團。圖為國慶預演。記者曾原信／攝影

雙十國慶即將到來，外交部今表示，截至目前為止，今年國慶外賓慶賀團共計有6團，其中有一個來自友邦的國賓層級訪團，為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（His Majesty King Mswati Ⅲ）訪團。

外交部今指出，根據統計，截至10月7日為止，出席我國國慶酒會各國重要外賓共計228人，包括慶賀團外賓156人，友邦與非邦交國家的駐台官員（含配偶）72人。

外交部表示，今年國慶外賓慶賀團計6團，共156人，以地區畫分，包括非洲地區1團115人、北美洲地區3團12人、歐洲地區1團13人，以及外籍記者1團16人。

外交部指出，此次出席酒會友邦共有一個國賓層級訪團，為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世訪團；此外，美國印第安那州副州長貝邁克（Micah Beckwith）訪團等友好國家政要亦受邀出席國慶酒會。外交部感謝外賓來台慶賀我國國慶並出席國慶酒會，展現堅實友誼。

國慶 史瓦帝尼 國王 外交部

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