救國團遭凍結56億定讞 國民黨批民進黨政治清算、卓榮泰毀憲

不當黨產處理委員會8年前認定救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元資產，最高行政法院今日判決救國團敗訴。國民黨文傳會主委陳以信表示，民進黨政府先透過黨產會不當清算救國團，再靠行政院長卓榮泰拒絕副署立法院三讀通過的修法，硬是阻擋法律生效，強行維持對救國團的財產限制。

陳以信說，民進黨這種無法無天、違法違憲的政治操作，終將遭到人民唾棄。

陳以信說，救國團長期投入青年教育、社會公益及志工服務，對台灣社會貢獻有目共睹，民進黨卻不顧救國團早已轉型為獨立公益團體，執意以數十年前的歷史關係進行政治清算，難道只因曾與國民黨有歷史淵源，就要永遠背負政治原罪，連公益團體的財產都不放過？

陳以信表示，今日法院是依現行法律作出判決，並不代表卓榮泰拒絕副署就具有憲法正當性。民進黨口口聲聲轉型正義，實際上卻是「轉型不正義」；嘴上高喊民主憲政，卻帶頭架空國會。

陳以信強調，國民黨絕不接受這種政治清算，更不容許行政權無限擴張。民主不是民進黨說了算，法律更不是民進黨想遵守才遵守。如此踐踏憲政、無法無天的政府，終將遭到人民唾棄。