國民黨團堅持續推普發2萬 許宇甄：行政院別拿財政紀律當擋箭牌

財政部表示，立法院若在明年1月5日前三讀通過明年度中央政府總預算案，普發現金1萬元就可望在農曆年前發放。國民黨團書記長許宇甄表示，今年普發現金2萬元與明年普發現金1萬元，在財政上不衝突，行政院別一再拿財政紀律當擋箭牌，更不能把人民期待的經濟紅利當成政治攻防工具。國民黨絕對會繼續推動普發2萬元，這項承諾不會改變。

許宇甄說，財政部最新統計顯示，今年1至8月全國稅收實徵淨額達3兆749億元，較去年同期增加6191億元。前行政院主計長韋伯韜更依據今年稅收成長情形，預估全年超徵稅收可達1兆元。若全年超徵達到1兆元，僅需拿出其中約4700億元，就能支應全民普發現金2萬元所需經費，政府應妥善規畫增加的財政資源，讓亮麗的經濟成長成果不只反映在政府帳面上，更能實實在在回到人民口袋。

許宇甄強調，台灣今年受惠於AI、半導體及資通訊產業快速成長，帶動稅收大幅增加，但一般家庭面對的仍是物價上漲、房價居高不下、薪資成長追不上生活成本。政府不能只拿亮麗的GDP數字向人民報喜，卻對人民實際承受的經濟壓力視而不見。

許宇甄質疑，行政院今年提出數千億元追加預算，其中大筆經費用於補貼台電、中油虧損，行政院眼睛眨都不眨，現在國民黨主張拿今年增加的歲入普發2萬元，行政院卻高舉「財政紀律」大旗。難道補貼國營事業虧損可以大手筆，讓全民共享稅收紅利就得斤斤計較？政府應該先檢討錯誤政策造成的財政負擔，而不是把還稅於民擺在最後。

許宇甄認爲，今年度龐大的經濟紅利，是全體國民與企業共同打拚的血汗結晶，本來就應該「還稅於民」。政府不能一方面宣稱經濟成長創新高，另一方面卻把新增財源拿去填補錯誤能源政策造成的財務黑洞，甚至將今年度的經濟紅利挪到明年度，包裝成政府施政恩惠。

許宇甄最後強調，國民黨推動普發2萬元的立場絕不動搖。政府有責任妥善運用超乎預期的財政成果，讓人民真正分享經濟成長的紅利。人民辛苦創造的經濟成果，不能只留在政府帳上，更應實實在在回到人民口袋。