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賴總統接見美訪團 盼深化台美國防科技合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統8日接見美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）訪團，及美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員博伊爾（Brendan Boyle）訪問團。他表示，期待台美攜手打造無人機非紅供應鏈，深化太空及產業合作，共同打造更和平、安全、繁榮的印太區域。

賴總統致詞指出，台灣有決心強化自我防衛能力，以實力捍衛和平。台灣整體國防預算今年已超過GDP 3%，達到3.2%；明年國防預算將占GDP 3.9%，並占中央政府總預算歲出20%以上，預計在2030年之前能達到GDP 5%。

賴總統表示，增加國防投資，不只是增加預算，更重要的是改變台灣的防衛方式。台灣正積極導入AI、無人載具、太空科技，以及新的通訊與指揮系統，加快國防科技創新的速度，建立更智慧、更分散，也更具韌性的防衛體系，達到不對稱作戰目標。

賴總統感謝美國國會跨黨派、參眾兩院以及美國政府，在台灣強化國防力量方面的強力支持，也期待台灣和美國能共同攜手打造無人機非紅供應鏈，並有更多的產業交流合作。

賴總統指出，班奈特參議員來自美國「太空科技首府」科羅拉多州，非常重視科技創新，也長期關注太空產業發展，並持續推動「台美太空援助法案」。去年台灣第一個自主發展的光學遙測衛星星系「福衛八號」正式展開部署，未來希望能得到班奈特參議員的支持。

他也說，期待與美國進一步深化國防合作，從軍事採購逐步走向共同研發、共同生產，提升雙方國防產業的韌性與量能；特別是在建置無人機及反無人機系統、運用AI輔助軍事決策、以及提升後勤作戰效能等方面，能有更多合作，共同為印太的和平穩定做出更多貢獻。

除了安全合作，他說，台灣也致力提升台美經貿關係，目前美國是台灣第一大貿易國，台灣是美國第四大貿易國。因此，希望美國國會能盡速完成「避免雙重課稅協定」立法，進一步降低投資障礙，為雙邊經貿合作開創更有利的環境，注入更強勁的成長動能。

台美 賴總統 科技

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