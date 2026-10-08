賴政府駁美中二戰史觀 管中閔批：不提抗戰只講終戰有臉蹭飛虎隊？

日前中共領導人習近平訪美，與美國總統川普舉行川習會，互讚對方在二次大戰中的貢獻，特別提到美國飛行員來華參戰的飛虎隊。賴政府自外交部、陸委會以下，紛紛表示反駁。也是空軍史愛好者的台大前校長管中閔說，政府不肯講抗戰，不願意提我國抗戰勝利，只願意講「終戰」，甚至怯於說「中華民國」的政府，有什麼臉面來蹭飛虎隊？

民間團體「松濤社」將於10月10日至17日，於劍潭青年活動中心舉辦「飛虎隊建軍八十五週年文物特展」，今天舉行記者會，並邀請管中閔、空軍前副司令葛光越等人出席。

管中閔表示，川普總統主動提到，中、美兩國是二次大戰盟友，以及飛虎隊員參戰，引起賴政府神經敏感，把他們快遺忘的「中華民國」四字又搬出來，表示二次大戰的盟友美國是中華民國。然而飛虎隊是因為抗戰而生，沒有抗戰，飛虎隊不可能憑空跑出來。今天賴政府急著要爭發言權，但去年抗戰勝利80周年，賴政府有辦過一場紀念抗戰的活動嗎？甚至於賴政府刻意紀念歐戰結束，並在紀念歐戰中講「終戰」，請問終戰是戰勝國的字眼嗎？

管中閔痛批，一個不肯承認抗戰，不願意提我國抗戰勝利，只願意講終戰，甚至平常怯於提到「中華民國」4個字的賴清德政府，有什麼臉面來蹭飛虎隊？有什麼臉面來蹭抗戰？

年輕時擔任F-104戰機飛官的葛光越則說，自己當年的單位28中隊，就是抗戰後期中美混合團的成員之一，也是廣義的飛虎隊。28中隊的隊徽，就是當時由迪士尼設計，沿用至今。駐華日軍在湖南芷江向我國投降時，就是由當時的28中隊長鄭松亭，駕機押送日本簽訂降書特使的飛機。