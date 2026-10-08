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捷克雙十國慶酒會 友台小組主席盼台捷關係持續升級

中央社／ 布拉格8日專電

捷克代表處6日舉行國慶酒會，吸引捷克政要、國會議員、行政部門、產官學界與僑界等逾230位貴賓出席。眾議院友台小組主席班達回顧，其父與前總統哈維爾1991年推動台灣在捷克設代表處的決心，兩國長期追求民主自由，盼雙邊關係持續升級。

駐捷克代表陳立國致詞表示，台捷兩國在貿易、半導體供應鏈、教育及安全領域的合作日益深化。隨著中華航空與星宇航空2家台籍航空公司持續營運「台北—布拉格」直飛航線，兩國間的交流更加緊密。

陳立國特別引用捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）致慶賀函中的座右銘「看到遠方跟到達遠方是2件不同的事」，強調台捷關係不僅具備遠大前景，兩國更已攜手走過一段漫長且具體有成的前行之路。

率團訪捷的經濟部次長江文若致詞時指出，台捷雙邊經貿合作成果斐然。捷克正積極推動新經濟戰略，台灣期盼結合自身的AI實力與國家發展策略，與捷克在AI產業領域展開深度合作。

捷克國會多位重要議員也到場表達祝賀。眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）致詞表示，回憶其父親瓦茨拉夫·班達（Václav Benda）當年與捷克前總統哈維爾（Václav Havel）共同協助推動台灣於1991年在捷克設立代表處之遠見及決心，台捷兩國長期在追求民主、自由與人權道路上並肩同行，期盼雙邊關係持續升級。

參議院「教育、科學、文化、人權及請願委員會」主席魯基斯卡（Jiří Růžička）回顧，6年前他曾隨參議長韋德齊率團訪台，當時正值疫情嚴峻且各界疑慮尚存之際，參議院展現了議會外交「搭起橋梁、打開大門」的重要價值。

魯基斯卡說，6年過去，兩國在學術、科研、商業及文化領域開花結果，包括「捷克中心台北」順利成立及雙邊直航開通，均為議會外交轉化為實際成果具體展現。

本次酒會兼具文化與外交意涵，特別邀請到創立於1953年、以捷克20世紀知名作曲家命名的「Jan Hanuš藝術學校合唱團」，與旅居維也納的台灣音樂家吳睿然合作演出。合唱團成員以清亮歌聲深情獻唱捷克國歌與中華民國國歌，展現兩國深厚的歷史文化與相互尊重。

主辦單位於現場提供台灣經典美食滷肉飯、鹹酥雞與噶瑪蘭威士忌（Kavalan Whisky），不僅撫慰旅捷台灣鄉親的思鄉情懷，道地風味更獲捷克賓客高度好評，為國慶活動增添溫馨的軟實力外交氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國慶 捷克 韋德齊

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