美聯邦眾議員博伊爾率團訪台 林佳龍：持續深化台美共生夥伴關係

外交部長林佳龍結束12天出訪行程返台後，隨即返回外交部上工，7日並接見美國聯邦眾議院預算委員會民主黨首席議員博伊爾（Brendan Boyle）所率訪團，包括聯邦眾議員莎琳娜絲（Andrea Salinas）及甘迺迪（Tim Kennedy）。林佳龍表示，三位議員此次均為首次訪台，雙方就區域安全、台美國防與經貿合作，以及台灣國際參與等議題交換意見，並深入討論雙邊合作機會。

林佳龍表示，很高興三位議員跨越半個地球來台，與台灣一同慶賀雙十國慶。他也向訪團分享此次出訪，以及駐鳳凰城辦事處揭牌的成果。今年適逢美國建國250周年及台灣總統直選30周年，博伊爾從他所代表的費城談起，回顧《獨立宣言》的歷史，並表示台美都不能將民主和人權視為理所當然，今天、明天及未來許多年，都會與台灣人民及世界各地堅守民主價值的人們站在一起。

林佳龍也代表台灣政府，感謝訪團以行動支持民主台灣，以及美國國會長期不分黨派支持台美關係。他表示，面對中國大陸持續的灰色地帶脅迫，台灣將強化自我防衛，並深化台美國防產業合作。在經貿合作方面，林佳龍指出，從半導體到人工智慧（AI），美國的創新、資本市場與尖端科技，結合台灣的先進製造及供應鏈整合能力，讓台美產業優勢互補；台灣企業赴美投資，也進一步串連學校、地方政府與社區。他並呼籲，期盼美國國會支持解決台美雙重課稅問題，為雙方企業創造更好的合作環境。

林佳龍表示，此次率企業團訪問貝里斯、瓜地馬拉及美國，也希望將台灣與友邦累積的互信，進一步連結企業與產業合作，拓展台美與友邦三方合作。展望未來，他強調，「民主與自由，是台灣走向世界的重要力量」，未來將持續透過總合外交，深化台美共生夥伴關係，為世界和平與繁榮貢獻心力。