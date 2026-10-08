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育兒假勞動部點頭放寬至8歲 白委邱慧洳堅持12歲協商仍未達共識

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行黨團協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案。聯合報系資料照
立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行黨團協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案。聯合報系資料照

立法院社會福利及衛生環境委員會今舉行黨團協商，討論「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正草案，最終僅就「性別平等工作法」第19條維持現行條文、第19條之1不予修訂達成共識，其餘條文均予保留。其中，勞動部針對育兒假適用年齡態度鬆動，同意由6歲放寬至8歲，獲藍綠立委肯定，但民眾黨立委邱慧洳堅持應擴大至12歲，朝野仍未達成共識。

針對育兒假適用年齡，勞動部原先主張以6歲以下（含6歲）為限，但在蒐集各方意見後，考量國小低年級學童每周僅有一天全天課，家長較容易面臨臨時照顧需求，因此願意將適用年齡放寬至8歲以下（含8歲），獲得藍綠立委肯定。

然而，邱慧洳仍堅持原提案，主張12歲以下兒童應享有相同待遇，對於增訂親職教育假及家庭照顧假等訴求也不願退讓。由於各方未能取得共識，「性別平等工作法」第16條、第16條之1、第16條之2，以及「就業保險法」第11條均予保留。

另外，在育兒減少工時的工資補貼及企業獎勵部分，針對「性別平等工作法」第19條及第19條之1是否修正，勞動部表示，委員會先前已作成附帶決議，要求勞動部提出企業獎勵計畫，目前相關經費已編列於明年度預算，並非空口承諾，後續也將與地方政府討論執行方式，因此希望第19條維持現行條文、第19條之1不予修訂。經協商後，朝野對此達成共識，兩項條文均依勞動部建議處理。

至於家庭照顧假、育兒留職停薪津貼的給付期間及標準、產假、陪產檢及陪產假、產檢假延長等議題，朝野立委與勞動部仍有意見分歧，相關條文均予保留，留待後續協商。

育兒假 邱慧洳 勞動部 立法院

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