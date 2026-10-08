快訊

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聽新聞
0:00 / 0:00

總統：台海攸關第一島鏈及印太 台灣有決心以實力捍衛和平

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天接見美國聯邦參議員班奈特時表示，台海和平穩定攸關第一島鏈印太區域的穩定與發展，班奈特在國慶前夕來台，以行動證明對台灣的支持。總統也向來自美國太空科技首府－科羅拉多州的班奈特表示，期待與美國深化太空科技合作，在太空時代建立更緊密的夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午接見美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）訪問團。

賴總統致詞表示，班奈特長期支持台灣，今年2月班奈特與跨黨派國會議員共同致函支持台灣增加國防投資，3月提出「第一島鏈嚇阻法案」，關切美國對台灣及第一島鏈夥伴的武器交付，7月更共同推動「台灣六項保證法案」，支持將美國對台承諾制度化。

賴總統指出，這些行動傳達一個非常重要的訊息，就是台海和平穩定不只是台灣的事情，也攸關整個第一島鏈及印太區域的穩定與發展。在國慶前夕，班奈特親自來到台灣，以行動證明對台灣的支持，不僅展現對台灣的情誼，也充分表達對台灣的強力支持，對台灣社會的安定有莫大幫助。

總統說，台灣有決心強化自我防衛能力，以實力捍衛和平，今年整體國防預算已達GDP的3.2%，明年將達3.9%，占中央政府總預算歲出20%以上，預計2030年前達到GDP的5%。

他表示，增加國防投資不只是提高預算，更重要的是改變防衛方式。台灣正導入人工智慧、無人載具、太空科技及新型通訊與指揮系統，加快國防科技創新的速度，建立更智慧、分散且具韌性的防衛體系，以達成不對稱作戰目標，期待台美共同打造無人機非紅供應鏈，深化產業交流合作。

賴總統也提到，台灣結合漢光演習與城鎮韌性演習，在同一時間、同一狀況下進行，強化軍民合作及全民國防。此外，班奈特來自美國「太空科技首府」科羅拉多州，長期關注太空產業，並持續推動「台美太空援助法案」，台灣去年已展開福衛八號衛星星系部署，期待透過台美更深入的合作，在太空時代建立更緊密的夥伴關係。

班奈特致詞表示，台灣是全球最強健、最具活力的民主體制之一，台灣人民的韌性及建立自由開放社會的決心，是維持自由開放印太地區的核心支柱。他此行也感受到台灣各界維護民主的承諾，超越政治分歧。

班奈特肯定立法院通過逾240億美元軍購特別預算，以及超過70億美元用於建置無人載具系統。烏克蘭及中東衝突已證明無人系統的重要性，台灣建置相關系統將有效提升嚇阻能力。

班奈特強調，美國國會跨黨派堅定支持台海和平穩定，包括出售必要防禦性武器，確保台灣具備足夠自我防衛能力。他將持續與國會同僚合作，確保已授權及撥款的支持措施獲得落實。

他表示，科羅拉多州與台灣在太空、量子科技、光電、農業及半導體等領域合作日益緊密，將持續推動台美太空合作。美國人民及國會跨黨派都與台灣站在一起，「台灣並不孤單，也永遠不會孤身一人」。

第一島鏈 印太 和平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

賴總統：盼與美深化國防合作 從軍購走向共同研發生產

美國眾議員團訪台 將晉見賴總統、會晤林佳龍

會見美國眾議員 蕭副總統：台灣安全攸關區域安全

相關新聞

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

蔡康永現身沈伯洋活動遭解放軍官媒警告 政院：警政署已責成機關掌握情勢

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動，遭解放軍官媒警告將付出「難以承受的代價」。行政院今天表示，...

賴政府駁美中二戰史觀 管中閔批：不提抗戰只講終戰有臉蹭飛虎隊？

日前中共領導人習近平訪美，與美國總統川普舉行川習會，互讚對方在二次大戰中的貢獻，特別提到美國飛行員來華參戰的飛虎隊。賴政府自外交部、陸委會以下，紛紛表示反駁。也是空軍史愛好者的台大前校長管中閔說，政府不肯講抗戰，不願意提我國抗戰勝利，只願意講「終戰」，甚至怯於說「中華民國」的政府，有什麼臉面來蹭飛虎隊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。