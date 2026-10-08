總統：台海攸關第一島鏈及印太 台灣有決心以實力捍衛和平

總統賴清德今天接見美國聯邦參議員班奈特時表示，台海和平穩定攸關第一島鏈及印太區域的穩定與發展，班奈特在國慶前夕來台，以行動證明對台灣的支持。總統也向來自美國太空科技首府－科羅拉多州的班奈特表示，期待與美國深化太空科技合作，在太空時代建立更緊密的夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午接見美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）訪問團。

賴總統致詞表示，班奈特長期支持台灣，今年2月班奈特與跨黨派國會議員共同致函支持台灣增加國防投資，3月提出「第一島鏈嚇阻法案」，關切美國對台灣及第一島鏈夥伴的武器交付，7月更共同推動「台灣六項保證法案」，支持將美國對台承諾制度化。

賴總統指出，這些行動傳達一個非常重要的訊息，就是台海和平穩定不只是台灣的事情，也攸關整個第一島鏈及印太區域的穩定與發展。在國慶前夕，班奈特親自來到台灣，以行動證明對台灣的支持，不僅展現對台灣的情誼，也充分表達對台灣的強力支持，對台灣社會的安定有莫大幫助。

總統說，台灣有決心強化自我防衛能力，以實力捍衛和平，今年整體國防預算已達GDP的3.2%，明年將達3.9%，占中央政府總預算歲出20%以上，預計2030年前達到GDP的5%。

他表示，增加國防投資不只是提高預算，更重要的是改變防衛方式。台灣正導入人工智慧、無人載具、太空科技及新型通訊與指揮系統，加快國防科技創新的速度，建立更智慧、分散且具韌性的防衛體系，以達成不對稱作戰目標，期待台美共同打造無人機非紅供應鏈，深化產業交流合作。

賴總統也提到，台灣結合漢光演習與城鎮韌性演習，在同一時間、同一狀況下進行，強化軍民合作及全民國防。此外，班奈特來自美國「太空科技首府」科羅拉多州，長期關注太空產業，並持續推動「台美太空援助法案」，台灣去年已展開福衛八號衛星星系部署，期待透過台美更深入的合作，在太空時代建立更緊密的夥伴關係。

班奈特致詞表示，台灣是全球最強健、最具活力的民主體制之一，台灣人民的韌性及建立自由開放社會的決心，是維持自由開放印太地區的核心支柱。他此行也感受到台灣各界維護民主的承諾，超越政治分歧。

班奈特肯定立法院通過逾240億美元軍購特別預算，以及超過70億美元用於建置無人載具系統。烏克蘭及中東衝突已證明無人系統的重要性，台灣建置相關系統將有效提升嚇阻能力。

班奈特強調，美國國會跨黨派堅定支持台海和平穩定，包括出售必要防禦性武器，確保台灣具備足夠自我防衛能力。他將持續與國會同僚合作，確保已授權及撥款的支持措施獲得落實。

他表示，科羅拉多州與台灣在太空、量子科技、光電、農業及半導體等領域合作日益緊密，將持續推動台美太空合作。美國人民及國會跨黨派都與台灣站在一起，「台灣並不孤單，也永遠不會孤身一人」。