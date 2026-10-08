快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

政院公布普發現金時程 陳清龍：可依預算法先行動支 無須恐嚇國會

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召陳清龍。聯合報系資料照

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金首批可在1月26日入帳。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，若真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依「預算法」第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

陳清龍指出，普發現金、還稅於民，民眾黨團一向支持。但審查預算是憲法賦予立法院的職權，更是立法委員的責任，該刪的刪、該凍的凍，不會因為民進黨政府的情緒勒索就草率放行。

陳清龍表示，更何況，如果行政院真的那麼在乎民眾能不能在春節前領到錢，大可以依據預算法第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

普發現金 陳清龍 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠喊話在野速審總預算 普發現金才能農曆年前入帳

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

拚明年1/26起普發現金 財政部籲立院速審總預算案

普發現金藍營喊到2萬元 卓揆強調不能債留下一代

相關新聞

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

松機遷建蔣萬安指現在有3「不同」 一定會與中央好好合作

台北市長蔣萬安今提出松山機場遷建政策願景，今天下午他接受專訪後受訪，他強調，現在時機不同、條件不同、用途不同，會持續尋求中央和市民支持；屆時看到具體成果後，回過頭大家記得是賴清德總統和蔣萬安共同成果，至於議員提到該案先到議會報告，他回，尊重議會相關程序。

政院公布普發現金時程 陳清龍：可依預算法先行動支 無須恐嚇國會

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金首批可在1月26日入帳。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，若真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依「預算法」第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。