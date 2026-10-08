政院公布普發現金時程 陳清龍：可依預算法先行動支 無須恐嚇國會
行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金首批可在1月26日入帳。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，若真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依「預算法」第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。
陳清龍指出，普發現金、還稅於民，民眾黨團一向支持。但審查預算是憲法賦予立法院的職權，更是立法委員的責任，該刪的刪、該凍的凍，不會因為民進黨政府的情緒勒索就草率放行。
陳清龍表示，更何況，如果行政院真的那麼在乎民眾能不能在春節前領到錢，大可以依據預算法第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。
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