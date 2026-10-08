駐印尼代表處雙十國慶酒會 展現台灣多元實力
駐印尼代表處昨晚在雅加達舉行國慶酒會，邀請印尼政界、僑界及各界人士出席，並透過文化表演、醫療及智慧農業等展示，呈現台灣多元發展。
印尼「中華民國115年雙十國慶酒會」在雅加達婆羅浮屠飯店（Hotel Borobudur）舉行，駐印尼代表處今天告訴中央社，昨晚約有千名來賓出席，其中包括瓜地馬拉駐印尼大使羅爾丹（Manuel Estuardo RoldánBarillas）、教廷駐印尼大使埃爾比（Walter Erbi）及捷克駐印尼大使科普里瓦（Petr Kopriva）等重要貴賓。
駐印尼代表洪振榮致詞時引用美國前總統林肯（Abraham Lincoln）「民有、民治、民享」的名言，表示台灣持續在各領域努力，他說，台灣的一大成就是建立完整的醫療照護體系，台灣全民健康保險不僅保障台灣民眾，也涵蓋在台印尼移工，讓印尼朋友在台工作、生活時較能安心就醫，減少對醫療費用的疑慮。
洪振榮並感謝印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）政府及民眾持續支持台印緊密關係，表示雙方夥伴關係拓展至貿易、投資、教育及人與人交流等領域。並轉達總統賴清德及外交部長林佳龍向現場來賓的問候，祝賀中華民國生日快樂。
另國慶酒會也邀請新上任的瓜地馬拉駐印尼大使羅爾丹致詞。他表示，瓜地馬拉與台灣維持超過90年的友誼，雙方關係歷經政治變化及國際情勢變動，仍維持穩固關係；雖然兩國相隔遙遠，台瓜共享民主、主權、領土完整、和平解決爭端、維護人權及國際法等價值，也在國際社會相互支持。
羅爾丹表示，人才培育、技術移轉，以及經濟、科學及技術發展是台瓜合作的重要領域，雙方多年來從合作中受益。他說，未來將持續與台灣人民及政府合作，透過雙向交流分享知識與專業，延續台瓜90多年來的友好邦誼。
今年會場安排台灣醫療界設攤，介紹台灣醫療與健康照護；國合會駐印尼技術團也設置智慧農業展示攤位，介紹台灣在印尼推動的農用無人機技術，可用於農藥噴灑及施肥，現場並設置操作模擬，讓來賓體驗相關應用。
此外，雅加達台灣學校學生參與國慶酒會，演唱中華民國與印尼國歌，並帶來舞蹈表演；現場另有台灣黑熊吉祥物與來賓互動，並設置台北101造型冰雕，展現台灣意象。
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