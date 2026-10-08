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童振源國慶酒會談台星關係 經貿互信、共同確保區域安全

中央社／ 新加坡8日專電

駐新加坡代表處今天舉辦雙十國慶酒會，駐新加坡代表童振源受訪表示，台星在AI半導體產業是互補互信夥伴關係，至於區域安全，雙方有兩個關鍵共識，包含維持台海和平穩定現狀，以及確保區域經濟供應鏈安全。

國慶酒會吸引各界人士參與，現場也安排演出、設置台味點心，讓到場民眾感受台灣風情。

根據官方統計，2025年台星貨品貿易總額達新幣1703億元（約新台幣4.24兆元），年增46%，台灣首度超越中國及馬來西亞，成為新加坡全球最大貿易夥伴。今年上半年雙邊貿易額已達新幣1520億元，年增94.1%。台灣出口新加坡約85%、新加坡出口台灣約80%都集中在AI、半導體及相關零組件。

童振源接受中央社訪問，談及台星經貿合作、區域安全等議題。他表示，投資方面，今年前7個月新加坡對台投資高達86.6億美元，較去年同期成長22倍，占台灣核准外資總額的62.2%，成為台灣最大外資來源。

制度方面，童振源提及，台灣與新加坡去年12月簽署新版避免雙重課稅協定、今年2月生效，預計自2027年1月1日起適用，為雙向投資提供更穩定的制度基礎。

他指出，在AI革命、地緣政治變化、人口結構變遷與氣候變遷的情勢下，台灣具先進製造與研發的優勢，新加坡則有精密製造、金融物流與國際區域平台條件，兩者合作領域可包含智慧城市與應用、生技醫療科技、綠色能源與農業科技等。

至於區域安全，童振源認為，台星共同利益在於維持台海和平穩定的現狀，以及確保區域經濟安全與供應鏈韌性，台海穩定攸關新加坡與整個東南亞安全與繁榮；防止衝突是區域所有國家的共同目標，維持現狀是區域安全與繁榮的根本，台灣將以強化自身防衛韌性，並與國際合作方式，成為區域和平穩定的負責任夥伴。

今年1月新加坡國務資政李顯龍在論壇上提及台海和平相當重要，新加坡反對任何單方面改變現狀的行為。總理黃循財去年曾受訪表示，不應允許任何非和平方式改變現狀。新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）過去與中國外長王毅會談時指出，支持兩岸關係和平發展。

此外，在國慶酒會舉辦前夕，職棒球星張泰山到訪新加坡，與新加坡國家隊、U15、U18等不同層級的球員與教練交流，並與駐新加坡代表處交換想法。僑務促進委員林奕丞表示，台灣有完整棒球培育體系，新加坡具備國際化環境、運動科學及多元人才優勢。此次交流集結約250名僑胞，聚焦青少年赴台訓練、教練互訪、移地訓練與運動醫學等，盼建立更長期的人才培育與賽事合作。

國慶 童振源 經貿

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