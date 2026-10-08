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會見美國眾議員 蕭副總統：台灣安全攸關區域安全

中央社／ 台北8日電

副總統蕭美琴昨天接見美國聯邦眾議院訪團表示，台美共享自由民主價值，在維護印太和平穩定方面擁有共同利益，台灣安全對區域安全至關重要；儘管雙方政治體制內部存在挑戰與分歧，但都珍視多元價值，相信民主是最好的治理形式。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統7日下午接見美國聯邦眾議院預算委員會民主黨首席議員鮑以爾（Brendan Boyle，另譯：博伊爾）訪問團。

蕭副總統致詞表示，歡迎訪團在繁忙之際來台，感謝美國國會議員持續給予台灣人民支持與友誼，期盼透過此次訪問，讓美方更深入了解台灣社會，以及雙方未來可以合作的領域。

蕭副總統指出，近年台美政府及人民之間的關係顯著成長，美國國會在支持台美關係上扮演關鍵角色，包括透過「台灣關係法」、年度「國防授權法」（NDAA）及其他具體行動，支持台灣的國際空間、國防、安全、文化及教育等領域，一再凸顯台美夥伴關係的重要性。

蕭副總統表示，面對當前地緣政治挑戰、科技競爭、經濟典範轉移，以及人口結構變化、出生率等議題，台美夥伴關係在許多方面都是促進全球繁榮的關鍵。

她指出，在科技供應鏈方面，台灣扮演重要角色；在更廣泛的產業生態系中，台灣也從美國的創新、投資及合作中獲益良多。

蕭副總統強調，最重要的是台美共享自由與民主價值，在維護印太區域和平穩定方面擁有共同利益，台灣安全對區域安全至關重要；雙方也致力確保民主制度有效運作，並為人民帶來繁榮。

她表示，儘管台美各自的政治體制內部存在各種挑戰與分歧，但彼此都珍視多元價值，也深信民主是最好的治理形式，未來仍有許多領域可以共同努力。

蕭副總統 眾議員 美國

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