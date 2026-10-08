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普發現金成總預算肉票 許宇甄轟政院逼國會放水、製造對立

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

針對財政部表示，立法院若在明年1月5日前三讀通過116年度中央政府總預算案，普發現金1萬元就可望在農曆年前發放，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，賴清德政府不要拿人民的1萬元綁架國會，財政部不要設定發錢時間表，逼迫立法院放水審查預算。

許宇甄強調，與民共享經濟成果的錢不是行政院通過116年度總預算的肉票，立法院更不是財政部的出納窗口。立法院審查中央政府總預算，是憲法賦予國會的重要職權，每一筆預算都必須檢視必要性、合理性與合法性。

許宇甄認為，行政院可以規畫發放時程，卻沒有權力要求國會照表操課。難道財政部訂出1月5日，立法院就必須趕工通過？如果預算有浮編、浪費甚至不合理支出，難道也要為了讓行政院準時發錢，全部照單全收？

許宇甄表示，本會期立法院除了116年度中央政府總預算，還有115年度追加預算，以及行政院提出的數十項優先法案，國民黨、民眾黨也各有攸關民生、勞工、財政及國家發展的重要法案。每一項議案都關係人民權益，憑什麼財政部訂出一個日期，其他法案就得全部讓路？這種肉票綁架總預算的策略是賴清德要求的？

許宇甄表示，若賴政府真心希望人民在農曆年前領到一萬元，就應依「預算法」第54條等相關規定，提出合法可行的動支方案，釐清法源與經費，爭取立法院朝野黨團同意，而不是只會對外放話、製造國會阻擋發錢的錯誤印象。有心解決問題，就拿出具體方案，不要成天只想製造對立，只想著拿人民的期待當政治工具。

許宇甄最後強調，國民黨團支持全民共享經濟成果，但絕不接受以普發現金為名，壓縮國會審查時間、削弱預算監督。嚴格把關每一筆預算，是立法院對人民的責任；為了配合行政院的政治時間表而倉促放行，才是真正對不起人民。

許宇甄 普發現金 總預算

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