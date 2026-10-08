賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

賴清德總統今日上午接見美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員博伊爾（Brendan Boyle）訪問團，感謝美國國會長期對台灣的堅定支持。他強調，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，不只有堅定的決心捍衛台海和平，也堅信唯有實力才能確保和平；未來將持續增加國防預算，積極強化自我防衛力量，並期待能與美國進一步深化國防合作，共同為印太的和平穩定做出貢獻。

賴總統指出，中國近年不斷對東海、台海、南海及西太平洋周邊國家，以軍事行動、灰色地帶侵擾、長臂管轄、跨國鎮壓等手段，企圖片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定；民主國家更應團結一致、緊密合作，才能守護賴以生存的民主價值與生活。

賴總統強調，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，不只有堅定的決心捍衛台海和平；也堅信唯有實力才能確保和平。因此，除了持續增加國防預算，投入更多資源推動國防自主，也對外進行軍事採購，積極強化自我防衛力量，也推動「全社會防衛韌性」，達到軍民合作的目標。

賴總統表示，期待能與美國進一步深化國防合作，從軍事採購逐步走向共同研發、共同生產，提升雙方國防產業的韌性與量能；特別是在建置無人機及反無人機系統、運用AI輔助軍事決策、以及提升後勤作戰效能等方面，能有更多合作，共同為印太的和平穩定做出更多貢獻。

賴總統提到，除了安全合作，台灣也致力提升台美經貿關係，目前美國是台灣第一大貿易國，台灣是美國第四大貿易國。因此，希望美國國會能盡速完成「避免雙重課稅協定」立法，進一步降低投資障礙，為雙邊經貿合作開創更有利的環境，注入更強勁的成長動能。

博伊爾致詞時表示，此次訪團三位眾議員均是首度訪問台灣，能夠在台灣國慶日前夕來訪，更是別具意義；美國與台灣、美國人民與台灣人民有許多共同之處，因為台灣的民主同樣歷經一段發展歷程，才走到今天這一步；美台人民因共同的價值理念而緊密相連，包括對自由及人權的堅定承諾；盡管雙方的民主制度或許並不完美，但對世界各地仍在爭取自由的人們而言，仍是值得效法的典範，對亞洲部分國家而言尤其如此。