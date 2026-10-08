快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今日上午接見美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員博伊爾（Brendan Boyle）訪問團，感謝美國國會長期對台灣的堅定支持。他強調，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，不只有堅定的決心捍衛台海和平，也堅信唯有實力才能確保和平；未來將持續增加國防預算，積極強化自我防衛力量，並期待能與美國進一步深化國防合作，共同為印太的和平穩定做出貢獻。

賴總統指出，中國近年不斷對東海、台海、南海及西太平洋周邊國家，以軍事行動、灰色地帶侵擾、長臂管轄、跨國鎮壓等手段，企圖片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定；民主國家更應團結一致、緊密合作，才能守護賴以生存的民主價值與生活。

賴總統強調，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，不只有堅定的決心捍衛台海和平；也堅信唯有實力才能確保和平。因此，除了持續增加國防預算，投入更多資源推動國防自主，也對外進行軍事採購，積極強化自我防衛力量，也推動「全社會防衛韌性」，達到軍民合作的目標。

賴總統表示，期待能與美國進一步深化國防合作，從軍事採購逐步走向共同研發、共同生產，提升雙方國防產業的韌性與量能；特別是在建置無人機及反無人機系統、運用AI輔助軍事決策、以及提升後勤作戰效能等方面，能有更多合作，共同為印太的和平穩定做出更多貢獻。

賴總統提到，除了安全合作，台灣也致力提升台美經貿關係，目前美國是台灣第一大貿易國，台灣是美國第四大貿易國。因此，希望美國國會能盡速完成「避免雙重課稅協定」立法，進一步降低投資障礙，為雙邊經貿合作開創更有利的環境，注入更強勁的成長動能。

博伊爾致詞時表示，此次訪團三位眾議員均是首度訪問台灣，能夠在台灣國慶日前夕來訪，更是別具意義；美國與台灣、美國人民與台灣人民有許多共同之處，因為台灣的民主同樣歷經一段發展歷程，才走到今天這一步；美台人民因共同的價值理念而緊密相連，包括對自由及人權的堅定承諾；盡管雙方的民主制度或許並不完美，但對世界各地仍在爭取自由的人們而言，仍是值得效法的典範，對亞洲部分國家而言尤其如此。

國防 賴總統 東海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統：盼與美深化國防合作 從軍購走向共同研發生產

國慶前夕訪台致賀 美眾議員：清楚展現支持民主台灣

美國眾議員團訪台 將晉見賴總統、會晤林佳龍

駐美代表處慶雙十 俞大㵢：美對台政策未變將持續進行軍售

相關新聞

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

松機遷建蔣萬安指現在有3「不同」 一定會與中央好好合作

台北市長蔣萬安今提出松山機場遷建政策願景，今天下午他接受專訪後受訪，他強調，現在時機不同、條件不同、用途不同，會持續尋求中央和市民支持；屆時看到具體成果後，回過頭大家記得是賴清德總統和蔣萬安共同成果，至於議員提到該案先到議會報告，他回，尊重議會相關程序。

政院公布普發現金時程 陳清龍：可依預算法先行動支 無須恐嚇國會

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金首批可在1月26日入帳。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，若真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依「預算法」第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。