藍營提特別條例發兩萬 政院：盼一起推合法合憲的共享紅利

國民黨立院黨團提出普發現金兩萬元特別條例草案，計畫在雙十國慶後逕付二讀，行政院今未回應如果草案通過會不會副署，但呼籲行政院與立法院一起推動合法合憲的AI紅利共享。

賴政府提出普發一萬元現金，編入116年中央政府年度總預算案中，不過國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，要求普發現金二萬元，在立法院會一讀付委。

據了解，國民黨團擬於國慶日後發出甲級動員令，最快於10月16日逕付二讀，力拚11月28日地方選舉前，讓草案三讀通過。

行政院今舉行院會會後記者會，對於媒體提問如果藍營特別條例草案三讀過關，政院如何因應，乃至於行政院長卓榮泰是否會副署，行政院發言人李慧芝未正面回應。

李慧芝強調，行政院已經提出「AI紅利全民共享普發現金一萬元」的規畫，也做出完整的報告，內容也依據三原則，也就是不排擠其他的政策、不增加實質的舉債，還有程序合法合憲。

李慧芝說，行政院提出負責任的普發一萬元的政策，只要總預算案能夠在明年一月三讀，賴清德總統依公告當天，就可以在當日登記，可以在農曆年前領到普發一萬元。

李慧芝說，卓榮泰日前在立法院備詢時已經提到，希望朝野可以齊心，行政立法可以拉同一把弓，可以射同一個目標，才能夠增進人民的福祉，希望行政院和立法院一樣，能推動合法合憲、零舉債，也不排擠其他政策的AI紅利全民共享；盼立法院可以儘速審議總預算案，才可以在農曆年前領到紅利。