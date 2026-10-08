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蔣萬安拋松機遷建 交通部：現行桃機規劃沒納入

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市長蔣萬安今（8）日拋出松山機場遷移構想，目標配合桃園機場第三跑道2033年啟用完成遷移，並規劃將釋出的約300公頃土地打造「台北AI園區」。對此，行政院表示，松山機場遷建涉及多項中央權責，北市府應先與中央討論；交通部則指出，松機目前肩負國際、兩岸、國內離島及東部航運等多項功能，涉及民航、都市發展及離島交通等議題，應審慎評估。

行政院發言人李慧芝表示，松機遷建議題也是今天才看到相關消息，但蔣萬安4年前針對松機遷建議題曾表示，國土規劃應審慎、嚴肅面對，並非到了選舉就倉促提出。她表示，對於此次北市府未先與中央討論感到訝異，由於松機遷建牽涉多個中央部會，建議台北市政府應先與中央進行討論。

交通部次長陳彥伯表示，過去4年台北市並未就松機遷建議題與交通部討論。他指出，松山機場目前仍具有重要空運服務功能，包括飛往東京羽田、首爾、上海等地的航線，同時也是國內離島及東部地區的重要運輸樞紐，國家緊急救援任務所屬的空勤總隊也進駐松機。

陳彥伯表示，松山機場牽涉國家重要公共政策，交通部尊重各方討論，但相關議題不只涉及機場本身，還牽涉民航、都市發展及離島交通等面向，因此需要審慎評估。

至於蔣萬安提出配合桃園機場第三跑道2033年啟用，作為松機遷移的時間目標，陳彥伯表示，桃園機場目前第三航廈及第三跑道的建設，是依照「桃園國際機場園區綱要計畫」推動，現階段相關規劃並未將松山機場遷移納入。

蔣萬安 桃機 交通部

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