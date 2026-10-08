指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

交通部表示，這樣的計畫牽涉到多方面的議題，一定要審慎評估。

蔣萬安今宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。交通部次長陳彥伯表示，台北市政府這4年來都沒有提出，也沒有與交通部討論過這個議題。

陳彥伯說，松山機場具有重要的空運服務功能，同時松山機場也兼具國際和兩岸的航線，連結日本羽田、南韓首爾和中國大陸上海等機場；陳彥伯說，松山機場也是國內與離島和東部的重要樞紐。陳彥伯並指出，國家在緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

陳彥伯表示，這樣一個對國家發展很重要的公共政策議題，卻沒有做相關的討論，交通部的立場對各方討論都予以尊重，但這樣牽涉到有關民航、都市發展、離島交通等等的議題，一定要審慎評估。