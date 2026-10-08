快訊

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

「城市改變需要大破大立」蔣萬安松機遷移提到這7位歷任台北市長

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，蔣萬安會後受訪。記者楊正海／攝影
台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，蔣萬安會後受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，宣布松機遷移。蔣萬安指出，城市的改變，需要大破大立，也列舉歷任7市長的政績，每一次的進步，都是決策者在關鍵時刻做出開創性的決定。

2026九合一選舉

蔣萬安指出，如果沒有林洋港、李登輝等市長，當時興建翡翠水庫，今天不會有大台北地區乾淨、充沛的水源；如果沒有黃大洲市長力排眾議，堅持闢建大安森林公園，今天台北市中心不會有珍貴的綠地。

蔣萬安也說，從陳水扁市長戶政現代化、馬英九市長垃圾不落地，到郝龍斌市長1999、YouBike，再到柯文哲市長拆除忠孝橋，以及東西區門戶再造計畫。其實，台北一直以來，都面對時代的考驗，

每一次的進步，都是決策者在關鍵時刻做出開創性的決定。

「AI黃金世紀，從台北開始」。蔣萬安表示，要將城市發展成果提供更多在公共建設、社會福利、改善交通、居住，提升所有市民的生活品質。

蔣萬安指出，AI世紀來了，輝達進來了，台灣一項世界契機也到來，一定要抓緊這個機遇，北市的藍圖，其實松山機場周邊，整體300公頃的腹地，包含100 公頃AI產業聚落、包含90公頃國際永續的生活聚落，以及包括110公頃台北中央綠地公園；以及打開570公頃，受限於航高限制相關的都市更新劃定地區；也會全面的提升北台灣8縣市整體科技產業的發展。同時，打通交通的任督二脈。

蔣萬安指出，其實輝達曾經考慮過松南營區。所以松機遷移後，很願意以松南營區、松機南側，來和中央攜手整合規畫，打造全新的台北AI園區。而從最底層的晶片到最終軟體應用，其實這條產業鏈上面有200家台灣本土的企業，包含了台積電在內，50家上市櫃公司，以及150家未上市的企業和團隊。

另一方面，蔣萬安指出，未來在整個松機園區，將會迎來6萬5千名就業人口，再加上我們規畫90公頃，至少3萬5千的住宅人口，至少10萬人的生活聚落，也帶來龐大的消費動能。所以，這12兆會外溢包括，各項跨國專業的服務、法律、金融、會計、投資、還有各項高階的消費。

蔣萬安表示，這不僅是台北市一個城市整體的城市再生，其實更是串接了包括新北市、桃園、新竹縣市、苗栗、基隆和宜蘭，所以未來就是打造北台八縣市首都科技廊帶。

2026九合一選舉 松山機場 蔣萬安 台北市長 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拋重磅消息！蔣萬安：規劃遷移松山機場、打造台北 AI 園區

重磅建設啟動！蔣萬安宣布規畫松山機場遷移用做AI園區、住宅及公園

松機遷建關鍵時刻？蔣萬安舉例50年前竹科及半導體產業

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

相關新聞

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

選戰倒數，台北市長蔣萬安今宣示，將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。知情人士指出，市府早在替輝達海外總部覓地時，評估過松山機場南側土地，供輝達選擇，那時就已經有松機遷移的構想。

重磅建設啟動！蔣萬安宣布規畫松山機場遷移用做AI園區、住宅及公園

台北市府上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，市長蔣萬安宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

新北選戰倒數 綠營陸空戰並進「撐到最後比誰犯錯少」

選戰倒數51天，新北市藍營拚團體戰，民進黨從9月5日板橋競總大型造勢後，近期展開議員聯合競總與分區造勢一路深入29區，最終要在11月27日選前重回板橋大型造勢，「陸空戰並進」策略全面催票。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，不只要持續拚造勢，更要透過議員地方組織深入基層，讓選民重新檢視蘇巧慧過去800多天的努力；選戰最後關頭就是「比誰犯錯得少」。

松機遷移助攻「北台八縣市」？蔣萬安：打造北台八縣市科技廊帶

選戰倒數，台北市長蔣萬安上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，宣布松機遷移，強調這不僅是台北市一個城市整體的城市再生，更是串接了包括新北市、桃園、新竹縣市、苗栗、基隆和宜蘭，未來將打造北台八縣市首都科技廊帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。