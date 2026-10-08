快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

聖保羅辦事處歡慶雙十 台巴政商僑界齊聚祝賀

中央社／ 聖保羅8日專電

駐聖保羅台北經濟文化辦事處於當地時間7日晚間舉行慶祝中華民國115年雙十國慶酒會，邀集巴西政商學界、地方首長、外交使節及僑界代表近200人出席與會，現場洋溢歡樂與友好的節慶氣氛。

活動首先播放中華民國115年國慶形象短片「國家的相簿」，帶領賓客回顧台灣民主發展歷程，以及自由、多元與包容社會所創造的美好成果。隨後全體與會人士肅立，分別歌唱巴西及中華民國國歌，為酒會揭開序幕。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜致詞表示，民主自由是台灣與巴西共享的普世價值，台灣憑藉半導體及人工智慧（AI）產業優勢，已成為全球供應鏈的重要夥伴，而巴西作為拉丁美洲最大市場及農牧業強國，與台灣具有高度互補性。

她表示，為促進雙邊經貿交流，駐處已整合台灣貿易中心及僑界資源成立「台灣－巴西商會」，未來將持續深化兩國在經貿、科技及產業鏈領域的合作關係。

有「台灣媳婦」之稱的聖保羅州議員達瑪瑞斯（Damaris Kuo）代表州議會主席及94位州議員向中華民國表達祝賀。她表示，因婚姻與台灣結緣已25年，連續26年參與國慶活動，並肯定台灣在科技創新與經濟發展方面的成就，同時感謝台灣社群於疫情期間捐贈防疫物資協助聖保羅州，展現雙方深厚友誼。

巴斯托斯（Bastos）市長羅培斯（Kleber Lopes）、巴拉納巴內瑪（Paranapanema）市長朱尼奧（OseiasRodrigues Junior）及新奧德薩（Nova Odessa）市長舒德爾（Claudio José Schooder）致詞時，均盛讚台灣在科技創新與經濟發展方面的亮眼成就。

羅培斯表示，巴斯托斯重視與亞洲國家的交流合作；朱尼奧分享赴台參加智慧城市展經驗，對台灣運用人工智慧提升醫療、治安與市政服務印象深刻；舒德爾則回憶3度訪台經歷，鼓勵更多巴西民眾認識台灣。3人並表達持續深化雙方在文化、教育、科技及經貿領域交流合作的期待。

致詞結束後，全體來賓共同舉杯，祝賀中華民國115年國慶。會場同時設有台灣企業展示專區，包括宏碁、威剛科技、亞旭電腦及緯創巴西子公司等指標性科技企業展示最新產品與技術，展現台灣科技產業的創新能量，也為活動增添濃厚經貿交流色彩。

此外，僑界藝術家卞啟祥與廖世秉在現場分別揮毫，創作台灣意象水彩畫及中文姓名書法作品，贈送與會貴賓留念，深受各界人士歡迎，成為活動另一亮點。

保羅 國慶 巴西

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大馬駐處國慶酒會 台灣盼深化合作維護印太和平

駐義代表處慶雙十 友台參議員唱綠島小夜曲驚豔全場

柏林國慶酒會 友台小組主席：挺台是德國跨黨派共識

波士頓雙十國慶酒會 台美共同珍視民主自由

相關新聞

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

政院公布普發現金時程 陳清龍：可依預算法先行動支 無須恐嚇國會

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金首批可在1月26日入帳。民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，若真的在乎民眾能否在春節前領到錢，大可依「預算法」第54條規定，新增計畫經立法院同意即可先行動支，無須恐嚇人民及國會。

普發現金成總預算肉票 許宇甄轟政院逼國會放水、製造對立

針對財政部表示，立法院若在明年1月5日前三讀通過116年度中央政府總預算案，普發現金1萬元就可望在農曆年前發放，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，賴清德政府不要拿人民的1萬元綁架國會，財政部不要設定發錢時間表，逼迫立法院放水審查預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。