聖保羅辦事處歡慶雙十 台巴政商僑界齊聚祝賀

駐聖保羅台北經濟文化辦事處於當地時間7日晚間舉行慶祝中華民國115年雙十國慶酒會，邀集巴西政商學界、地方首長、外交使節及僑界代表近200人出席與會，現場洋溢歡樂與友好的節慶氣氛。

活動首先播放中華民國115年國慶形象短片「國家的相簿」，帶領賓客回顧台灣民主發展歷程，以及自由、多元與包容社會所創造的美好成果。隨後全體與會人士肅立，分別歌唱巴西及中華民國國歌，為酒會揭開序幕。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜致詞表示，民主自由是台灣與巴西共享的普世價值，台灣憑藉半導體及人工智慧（AI）產業優勢，已成為全球供應鏈的重要夥伴，而巴西作為拉丁美洲最大市場及農牧業強國，與台灣具有高度互補性。

她表示，為促進雙邊經貿交流，駐處已整合台灣貿易中心及僑界資源成立「台灣－巴西商會」，未來將持續深化兩國在經貿、科技及產業鏈領域的合作關係。

有「台灣媳婦」之稱的聖保羅州議員達瑪瑞斯（Damaris Kuo）代表州議會主席及94位州議員向中華民國表達祝賀。她表示，因婚姻與台灣結緣已25年，連續26年參與國慶活動，並肯定台灣在科技創新與經濟發展方面的成就，同時感謝台灣社群於疫情期間捐贈防疫物資協助聖保羅州，展現雙方深厚友誼。

巴斯托斯（Bastos）市長羅培斯（Kleber Lopes）、巴拉納巴內瑪（Paranapanema）市長朱尼奧（OseiasRodrigues Junior）及新奧德薩（Nova Odessa）市長舒德爾（Claudio José Schooder）致詞時，均盛讚台灣在科技創新與經濟發展方面的亮眼成就。

羅培斯表示，巴斯托斯重視與亞洲國家的交流合作；朱尼奧分享赴台參加智慧城市展經驗，對台灣運用人工智慧提升醫療、治安與市政服務印象深刻；舒德爾則回憶3度訪台經歷，鼓勵更多巴西民眾認識台灣。3人並表達持續深化雙方在文化、教育、科技及經貿領域交流合作的期待。

致詞結束後，全體來賓共同舉杯，祝賀中華民國115年國慶。會場同時設有台灣企業展示專區，包括宏碁、威剛科技、亞旭電腦及緯創巴西子公司等指標性科技企業展示最新產品與技術，展現台灣科技產業的創新能量，也為活動增添濃厚經貿交流色彩。

此外，僑界藝術家卞啟祥與廖世秉在現場分別揮毫，創作台灣意象水彩畫及中文姓名書法作品，贈送與會貴賓留念，深受各界人士歡迎，成為活動另一亮點。