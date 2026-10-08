為下一代而戰 綠委推12大優先法案聚焦反兒虐、照顧

由民進黨立委范雲等人組成的「為下一代而戰連線」今天公布這會期12大優先法案，聚焦「反兒虐」與「照顧」兩大主軸；連線成員也要成為台北市長參選人沈伯洋、苗栗市長參選人林月琴的後盾，推動民生與照顧法案，讓台灣順起來。

民進黨立委范雲、沈伯洋、林月琴、張雅琳、黃捷、陳培瑜、伍麗華、吳思瑤、羅美玲、吳沛憶、郭昱晴、林宜瑾等人組成的「為下一代而戰連線」，上午舉行記者會，公布本會期12大優先法案。

沈伯洋表示，育兒不是一個家庭的責任，而是一座城市的事，要把時間和喘息還給每個育兒家庭。他將在台北既有的托育與育兒據點和親子館基礎上，加重「心理支持」與「資源導引」，提供家長喘息服務；也要逐步提升托育、教保人員、社工量能，從照顧孩子，到照顧撐起孩子的大人。

林月琴指出，有時法律在中央過關，但孩子權益卻在地方政府執行時卡關，從台北市毒防中心流於形式，以及幼兒園兒虐受害者家庭四處奔波，都顯示地方不能再卸責。她承諾會把成立兒少議會寫進苗栗市長政見，要讓下一代走進決策，為自己發聲。

張雅琳說，保護孩子是國家制度應負的責任，過去就推動兒少權法修法，主張建立「兒少工作證」制度，落實任職前資格審查、任職後持續查核，及兒少保護知能訓練，並透過跨部會資訊串接，避免不適任人員換個場所就能繼續接觸孩子。

黃捷表示，刑法已將未成年性侵追訴期，改為滿20歲起算，但未涵蓋兒少性剝削犯罪；據衛福部統計，這類案件7年成長逾3倍。連線共同倡議修正兒少性剝削防制條例，被害人滿20歲前不計入追訴期，呼籲本會期盡速通過。

陳培瑜說，她將提出國民體育法修法版本，關心運動部移交體育班業務到教育部後的部會分工，確保學生、教練權益不受損，並要求建立公開便利的查詢系統，及推動不適任人員退場機制。

范雲最後指出，本會期推動的12項優先法案，包含性工法、就保法、國民體育法、兒少性剝削條例、社救法、障權法等10項法案，期許能盡速通過，讓兒童快樂長大、家長幸福陪伴、弱勢不再孤單，讓台灣順起來。