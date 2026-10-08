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賴總統：盼與美深化國防合作 從軍購走向共同研發生產

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院預算委員會民主黨首席議員鮑以爾等人。他表示，台灣期待與美國深化國防合作，從軍事採購逐步走向共同研發、共同生產，尤其在無人機、反無人機系統、AI輔助軍事決策及後勤作戰效能等領域，展開更多合作，共同維護印太和平穩定。

賴總統上午接見鮑以爾（Brendan Boyle，另譯：博伊爾），以及美國聯邦眾議員薩立納斯（AndreaSalinas，另譯：莎琳娜絲）、甘迺迪（TimKennedy）。

賴總統表示，後天就是雙十國慶，訪團此時來訪，展現美國國會對台灣的重視與支持。今年適逢美國建國250週年、台灣總統直選30週年，台美雖有不同的民主歷程，但民主自由並非從天而降，也非理所當然，需要跨世代守護，也需要持續深化。

賴總統指出，中國近年不斷對東海、台海、南海及西太平洋周邊國家，採取軍事行動、灰色地帶侵擾、長臂管轄及跨國鎮壓等手段，企圖片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定，民主國家更應團結合作，守護賴以生存的民主價值與生活。

賴總統表示，台灣位於第一島鏈關鍵位置，不只有堅定的決心捍衛台海和平，也堅信唯有實力才能確保和平，因此持續增加國防預算、推動國防自主，並透過對外軍事採購強化自我防衛力量，同時推動全社會防衛韌性，達到軍民合作、全民皆兵的目標。

他強調，期待台美國防合作從軍事採購逐步走向共同研發、共同生產，提升雙方國防產業韌性與量能，特別在建置無人機及反無人機系統、運用AI輔助軍事決策，以及提升後勤作戰效能等方面，能有更多合作，共同為印太和平穩定做出更多貢獻。

賴總統也提到，台灣持續強化全社會防衛韌性，今年9月舉辦國際論壇，探討海洋、網路安全及關鍵基礎設施韌性，並成立世界災害管理聯盟，邀請各國中央及地方災防主管機關參與，其中美國紐約州橘郡、奧勒岡州都是聯盟觀察員。

在經貿方面，賴總統表示，美國目前是台灣第一大貿易國，台灣是美國第四大貿易國，盼美國國會儘速完成避免雙重課稅協定相關立法，降低投資障礙，為雙邊經貿合作創造更有利環境，注入更強勁的成長動能。

鮑以爾致詞表示，首次訪台適逢雙十國慶，別具意義。他來自美國賓州費城，250年前美國開國先賢在費城決定脫離英國，並起草、通過獨立宣言，宣示所有人民應享有的權利。美國與台灣各有追求民主的歷程，雙方人民共享自由、民主、人權等價值。

他說，儘管民主制度並非完美，台美仍為尚未享有充分自由的國家與人民展現民主典範，期待透過此次訪問進一步深化台美關係，也祝福國慶順利。

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