綠喊話在野速審總預算 普發現金才能農曆年前入帳

根據財政部估算，若立法院能在明年1月5日前三讀通過總預算案，普發現金1萬元可望在農曆年前入帳。民進黨立法院黨團今天表示，經濟成長果實全民共享不能只是一句空話，行政部門已編好預算、行政作業也準備好，剩下立法院臨門一腳，呼籲在野黨加速審議總預算。

行政院會今天拍板「AI紅利全民共享普發現金1萬元規劃」，財政部報告表示，116年中央政府總預算案，編列普發現金預算新台幣2357億元，若立法院能在明年1月5日前三讀通過總預算案，總統在1月20日前公布預算案，普發1萬首批入帳時間將落在1月26日，早於農曆年前。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情記者會指出，行政院說要讓人民共享經濟成長的果實，不能只是一句空話，行政部門已編列預算送到國會，現在連財政部的行政作業都準備好了，再來就是考驗立法院，國會如果沒有通過，就沒有辦法發下去，一家4口，一人1萬元，對家庭支出不無小補。

莊瑞雄表示，呼籲在野黨，既然普發現金是各黨的共識，立法院就趕快加速審議，現在就剩立法院的臨門一腳。

針對國民黨團提案加碼到2萬元，莊瑞雄說，現在沒有2萬塊的問題。編出條例跟編出預算是2件事，國民黨現在喊2萬，搞不好哪一天睡醒後心情好，又說要加碼1萬，編3萬，好像在拍賣一樣，這樣不太好。

莊瑞雄說，不是立法院通過一個條例，行政部門就一定要買單，不是立法院通過一個條例說普發現金2萬，錢就會從天上掉下來。期待在野黨要在立法院提出任何重大支出的法案，要先跟行政院溝通，先指明財源，不要漫天要價、加碼，立法院各個政黨，執政的人有責任，在野黨也有責任，不管是誰都有政治上的責任。

莊瑞雄表示，朝野之間互有攻防，民進黨團底線在什麼地方，很快就會見真章。民進黨團不預設結論，相信在野黨團也不是鐵板一塊，過程中可以討論。就算有很多歲計賸餘，相信民眾也不會接受全都拿來普發現金。國民黨現在嘴巴喊，最後的主張會是什麼，國會也不是國民黨講了算，民眾黨過去強調財政紀律，是不是會被國民黨牽著鼻子走，恐怕也未必。