張婉瑩監控案裁定續押 美檢方稱「敵對外國勢力秘密特務」

涉嫌在美國監控總統賴清德兒子的中國裔女子張婉瑩今天出庭，檢方稱她是「敵對外國勢力的秘密特務」，提出她12年來頻繁出國29次、在中國銀行帳戶曾收不明來源的19萬美元（約新台幣605萬元）匯款，被捕時買的是單程機票等理由，主張她有高度逃亡風險。法官裁定繼續羈押。

現年34歲在加州爾灣擔任房地產經紀人的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，她面臨「未登記即擔任外國政府代理人」的刑事指控，涉嫌接受中國官員的指示，在美國監控總統賴清德的兒子與家人。

審理這個案件的法官史蒂夫．金（Steve Kim）今天在洛杉磯聯邦法院召開羈押聽證，決定交保釋放或繼續羈押。

中央社記者在法庭內觀察，張婉瑩身穿白色囚服，手腳戴著戒護刑具，她的丈夫與姊妹現身旁聽席。張婉瑩見到家人時，臉上露出微笑。

聯邦助理檢察官艾包根（Amanda Elbogen）向法官提出多項理由，要求羈押張婉瑩。首先是她在中國的財務與家庭關係，張婉瑩雖然已經歸化為美國籍，但她的父母與兄弟姊妹都住在中國，其中一名兄弟曾替中國政府工作。

檢方指出，張婉瑩在中國擁有事業和銀行帳戶，其中一個帳戶曾收到一家「未登記加密貨幣交易業者」匯入19萬美元；她目前在中國另有數十萬美元資金可以動用。

張婉瑩的辯護律師提出，她願意以價值超過120萬美元（約新台幣3824萬元）的3處房產抵押，爭取保釋。

檢方質疑張婉瑩被捕後，填寫財產資料時，沒有完整交代名下資產。檢方指出，她申報時稱自己只有1處房產，實際上卻擁有數處房產。

法官也在庭上指出，張婉瑩身為房地產經紀人，對於擁有多少房產、資產狀況以及「錢從哪裡來」的說法前後不一致。

檢方還提出另一項情況。刑事訴狀中與張婉瑩一同前往西雅圖、僅以「某甲」（Individual 1）代稱的涉嫌共同行動者，大約兩週前持單程機票前往中國。檢方以此強化對張婉瑩可能逃亡的疑慮。

艾包根在庭上用詞強烈，形容張婉瑩是「敵對外國勢力的秘密特務」（secret agent of a hostile foreignpower），指控她替中國政府從事監控活動；張婉瑩「甚至對自己的家人隱瞞她是什麼樣的人」。

張婉瑩的辯護律師除了提出她願以120萬美元房產擔保，也提到張婉瑩的丈夫、孩子都在美國，不可能拋下家人獨自逃亡。辯方律師主張，張婉瑩過去經常購買單程機票，認為可以用比較便宜的價錢購票。

檢方並指出，張婉瑩另持有一本中國護照，但FBI搜索她住處時未能尋獲。

法官綜合她頻繁出國紀錄、在中國的家庭與財務關係、尚未尋獲的中國護照、資產說法前後不一等因素，儘管張婉瑩提出財產擔保，願意接受電子監控，仍不排除逃亡風險，裁定繼續羈押。