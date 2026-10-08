駐美代表處慶雙十 俞大㵢：美對台政策未變將持續進行軍售

駐美代表處今晚舉行雙十國慶酒會，駐美代表俞大㵢表示，從川習最近這次的會晤中，可以清楚看到美國對台立場沒有改變，台美關係不斷成長，相信美國對台軍售將持續進行。AIT執行理事藍鶯也強調，美國對維護台海和平穩定的堅定承諾。

駐美代表處晚間於雙橡園舉行115年國慶酒會。俞大㵢致詞談及美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平9月底在白宮的雙邊會談時表示，從最近這次川習會中，可清楚看到，美國對台灣的立場沒有改變，「我們的關係強勁且不斷成長」。

他指出，前總統蔡英文卸任後訪問舊金山，外交部長林佳龍出席駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，此為台灣在美國的第14個館處，以及台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架日前抵台，都是例子。

他說，台美也採取步驟強化經濟安全，建構更具韌性、可信賴的供應鏈。雙方目前在人工智慧、供應鏈、數位基礎建設等方面的夥伴關係不僅建立於互補的優勢，也基於相互信任。

面對北京威脅不斷，俞大㵢強調，台灣政府逐年提高國防預算的GDP占比，致力推動「靠實力確保和平」（peace through strength）。

他也提及，美國和中華民國在第二次世界大戰期間的盟友關係。1949年之後，「美國持續協助維護我們在台灣的穩定與繁榮」。

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）致詞表示，台美共享持久的連結，這證明了「我們對維護台海和平與穩定的堅定承諾、我們作為充滿活力的民主政體所擁有的共同價值觀與利益，以及我們不斷擴展的貿易關係」。台海穩定是美國對該地區政策的支柱之一。

根據駐美代表處提供資訊，國慶酒會賓客還包括馬里蘭州、西維吉尼亞州的州眾議員，以及友邦和理念相近國家駐美使節。美國聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）及前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則以賀函致意。

此外，美國將於11月初舉行期中選舉，俞大㵢在酒會場邊接受媒體聯訪表示，無論期中選舉結果如何，相信美國國會對台支持是跨政黨，「相信這不會改變」。

在對台軍售議題上，俞大㵢表示，美國了解台灣面臨的中國威脅，對台軍售是依據台灣所受的威脅程度，提供台灣足以維持自我防衛的武器，「我想對台灣的軍售會持續進行」。

至於尚待川普政府批准的140億美元對台軍售，他說，尊重美國的節奏，相信美國了解台灣的防衛需求。

另外，記者問及總統賴清德過境美國的規劃，俞大㵢表示，賴總統是訪問友邦期間過境美國，而總統訪問友邦的時間取決於總統府，代表處接到訊息後，會跟美方協調。

俞大㵢回應媒體詢問也說，樂見蔡英文在適當時機訪問華府，「很多美國友人很期待」。

針對一名女子被指控替中國政府在美監視賴總統之子賴廷與及其家人，遭美國當局逮捕，俞大㵢表示，感謝美國政府及司法部門維護海外國人的安全。

今晚酒會除了提供擔仔麵、古早味肉羹、刈包、滷肉飯等各式台灣小吃，還有酥炸台灣鯛、愛文芒果及蝴蝶蘭展示，展現台灣精緻與創新農業。

表演部分則有友邦瓜地馬拉馬林巴琴演奏、聖克里斯多福及尼維斯鋼鼓樂團表演，以及知名美籍創作者崔璀璨（Tristan H.）獻唱。