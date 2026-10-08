執政8年最終回！盧秀燕預告國慶升「全國最大面國旗」還有神秘巧思

台中市長盧秀燕今主持坪林新橋通車祈福典禮，會後受訪時表示，後天國慶日是她任內最後一次主持台中市的國慶升旗典禮。她強調，這幾年執政堅持展現愛國心，今年升旗典禮保證是「全國最大面國旗」，並賣關子預告現場還有特別的巧思，邀請民眾到場見證。

盧秀燕說，這是我執政第八年，再兩個多月就要卸任。後天的國慶升旗典禮是她任內最後一次主持台中市國慶升旗典禮。這幾年以來，在她的執政之下，堅持一定要展現愛國心，所以台中市的國旗升旗典禮的國旗都是全國最大面，今年保證也是全國最大面。

盧秀燕透露，今年台中市國慶升旗典禮還有巧思，「至於是什麼巧思？我現在不破梗，歡迎到現場就知道了。」來看看今年台中的國慶升旗典禮很特別，而且還有全國最大面的國旗，那讓我們一起來參加國慶升旗典禮，祝福國家國運昌隆、中華民國生日快樂。

台中市長盧秀燕今主持坪林新橋通車祈福典禮後受訪。記者趙容萱／攝影