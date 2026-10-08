蔡康永王令麟接連遭批 國安人士：北京對台打組合拳

中國解放軍官媒「鈞正平」日前批判主持人蔡康永，另有中國媒體帳號將矛頭指向東森集團總裁王令麟及ETtoday新聞雲。國安人士今天分析，北京正將施壓對象從藝人擴及媒體經營者，透過要求政治忠誠、干預媒體採編，達到「對內政治維穩、對台干涉選舉」的雙重目的。

國安人士指出，隨著台灣地方選舉接近，北京對台出現新型態打壓模式，不再局限政治人物，而是延伸至在中國設有事業的藝人與媒體經營者，只要與北京認定的「台獨」人士接觸，或報導方向不符北京意旨，就可能面臨公開恫嚇。

國安人士表示，10月6日晚間，解放軍新聞傳播中心旗下評論帳號「鈞正平工作室」罕見發文批判蔡康永，針對蔡康永出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動，指控「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，甚至警告將付出「難以承受的代價」。

國安人士說明，「鈞正平」過去主要針對台海軍演、軍事反制等議題發聲，這次罕見跨足文化娛樂領域，意在向與中國市場有所連結的台灣公眾人物劃定政治紅線。

國安人士指出，蔡康永當天並未登台演說，也未公開表態支持沈伯洋，僅表示希望聽取不同聲音、了解不同候選人，卻被中國軍方官媒解讀為替「台獨」站台。

另一方面，中國抖音平台媒體帳號「海峽風度」同日發表「王令麟控制的『ETtoday新聞雲』為什麼這麼綠？」一文，列舉王令麟赴中國祭祖、捐資助學及參與兩岸交流等經歷，隨後指控ETtoday替沈伯洋、蔡康永及民進黨政治人物「洗地、造神」，甚至要求採編團隊「大換血」。

國安人士分析，兩起事件同日發生，顯示北京試圖透過中國市場與商業利益，對台灣藝人、企業及媒體形成壓力。蔡康永等人在中國具有社會影響力，一旦展現與中國官方不同立場，可能引發中國內部討論，因此北京選擇公開警告，兼具對內維穩與對台介選目的。

國安人士說，國內有媒體曾發表評論，形容鈞正平「刀鋒出鞘」，稱蔡康永恐在中國面臨政治性與社會性的「雙重死亡」，文章後續已被移除；儘管該篇配合北京敘事的評論文章後續已被移除，但在台灣擁有受國際稱羨的言論自由下，竟有媒體配合中國傷害國人自由表達意見的權利、進而傷害民主，仍應受到各界嚴厲譴責。

國安人士強調，今年適逢台灣總統直選30週年，國人不應因北京恫嚇而退縮，更不應受到中國強加的政治紅線影響，應守護言論自由與民主制度，避免北京達成「對內維穩、對台介選」目的。