首度卸任總統參與舊金山駐處國慶酒會 蔡英文：台灣逐步走進世界

駐舊金山辦事處今天舉行國慶酒會，前總統蔡英文驚喜現身，成為首度有卸任總統參與舊金山辦事處國慶酒會。她感謝美國朋友長期以來對台灣的支持與友誼，並向灣區僑胞表示，這些年台灣一步一步走進世界，感謝海外台灣人一直用自己的方式幫台灣交朋友。

駐舊金山辦事處今天在灣區福斯特市（Foster City）舉辦國慶酒會。駐舊金山辦事處長伍志翔夫婦、地方政要、僑領齊聚。蔡英文在致詞橋段尾聲現身，帶來驚喜。

她致詞表示，看到這麼多的鄉親感覺很溫暖，相信很多在場的鄉親很早就來到美國打拚，也有些人是最近才在這裡落腳；有人開餐廳、有人在科技界服務，有人教書，也有人投入公共服務。大家在這裡努力、奮鬥、成家立業，也走進社區、回饋社區。

蔡英文說，「因為有你們，美國朋友認識的台灣，不會只有晶片跟珍珠奶茶，也會感受到我們台灣人的熱情、善良，還有滿滿的人情味」。這些年台灣一步一步走進世界，在海外的台灣人，也一直用自己的方式幫台灣交朋友，讓更多人認識台灣。

蔡英文向海外僑胞致謝，「今年來到舊金山，跟大家一起慶祝國慶，我特別要跟大家說，謝謝大家。雖然我已經卸下總統的職務，但是每次出國，看到大家，我還是很想代表台灣、代表家鄉，謝謝大家一直惦記著台灣，也一直為台灣努力」。

蔡英文也特別感謝美國朋友長期以來對台灣的支持與友誼。

伍志翔致詞表示，今年對台灣與美國而言，都具有特殊意義。30年前，台灣舉行首次總統直選。當時，飛彈劃過台灣海峽，企圖恐嚇台灣人民，但台灣並未退縮。30年後的今天，台灣的民主比以往任何時候都更加強大且更具韌性。

伍志翔表示，今年，美國迎來建國250週年，兩個民主政體各有不同、也有著不同的故事，但共享一個根本的信念：自由從非憑空而來，民主也絕非理所當然。

伍志翔指出，台灣是一個可以信賴的夥伴。沒有任何地方比矽谷更能清楚看見這樣的夥伴關係。台灣在先進半導體、AI伺服器以及全球科技供應鏈中扮演不可或缺角色。

伍志翔說，台灣深知民主必須擁有足夠的實力與韌性來捍衛自己，台灣正致力強化國防與社會韌性，並與美國及其他民主夥伴緊密合作，共同維護台海的和平與穩定。

長期支持台灣的加州民主黨籍州參議員寇戴塞（Dave Cortese）也再次出席祝賀，並大力肯定台灣的貢獻。他說，如果沒有與台灣的這份深厚關係，加州就不可能成為世界第4大經濟體，並承諾加州議會將竭盡所能地來維護加州與台灣之間的夥伴關係。

今年酒會規劃別出心裁，多家台裔青年創辦的品牌包括雲海嚴選柑仔店、Formosa巧克力、iTaiwan Foods現場設攤。蔡英文也一家一家參觀，表達溫暖支持。

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