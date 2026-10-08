9月CPI年增率2.73%拉警報 李彥秀：輸入性通膨被轉化成台電中油虧損

主計總處昨發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。國民黨立委李彥秀說，政府把「輸入性通膨」的代價轉化成台電中油的鉅額虧損，及政府財務補貼，最後還是要由全民的納稅錢埋單。

李彥秀說，央行理監事會議9月決議不升息，最重要的理由就是「通膨可控」，台灣要走自己的路，但是九月CPI不僅連續五個月突破2%的「楊金龍防線」，且增幅從8月的2.04%，暴增至9月的2.73%，創下兩年半來的新高，顯示已經出現「通膨失控」的隱憂，央行9月理監事會議，2位來自學界的成員反對不升息，顯示央行理監事已經出現鷹派的聲音，對12月央行第四季理監事會議利率決策影響巨大。

李彥秀指出，今年前7月實質經常性薪資年增率為1.1%，實質總薪資年增率為2.3%，雖然都寫下近期新高，但通膨漲勢更為驚人，民眾每天都要接觸的外食、蔬菜、蛋類等「高頻率消費」，外食費用連續四個月漲幅超過3%，是最明顯的警訊，民眾體感通膨爆表，薪資成長幅度幾乎被高物價吃光光，這對中產階級、弱勢族群以及年輕人的影響更劇烈，一旦服務業成本、房租或薪資一旦調升，往往具有高度僵固性，政府應提早因應。

李彥秀說，主計總處認為國內目前沒有「輸入性通膨現象」，顯然是鴕鳥心態，不僅9月進口物價年增率將近3成，創近50年來最高紀錄，國際天然氣與原油價格更是持續維持在高檔，政府只是把「輸入性通膨」的代價轉化成台電中油的鉅額虧損，以及政府的財務補貼，最後還是要由全民的納稅錢埋單。