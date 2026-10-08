台中魚市場董事長遭控溢領年終獎金逾百萬 市府：已全數追回將究責

台中魚市場董事長李煥湘遭議員踢爆，2019到2025年間，多領春節獎金共59.5萬元，2024、2025年又多領年終獎金63萬元，不法所得共122.5萬元，要求市府嚴加查辦。市府表示，已全數追回李溢領的酬金，後續將嚴加追查是否違反公司規定。

民進黨議員謝志忠指出，根據台中魚市場股份有限公司規定，董事長和一般員工不同，沒有所謂年終獎金，能領取的費用包含每月7萬元兼職費、每年端午中秋獎金共2萬元、每年春節慰問金2萬元；然而魚市場2025年1月發出公文，為感謝董事長李煥湘「領導有方」，加發年終獎金35萬元。

謝志忠強調，該公文簽核方式詭異，李煥湘與總務課長1月17日簽核，魚市場19日開董事會議決議加發獎金，總經理和承辦人員19日同步簽核，有施壓之嫌；此外，所謂「領導有方」，其實是魚市場2024年3月起將供應人與承銷人的管理費從千分之31調高到千分之35，每年會增加800多萬元收入，卻是壓榨基層而來。

民進黨議員王立任補充，根據農業局最新提供資料，李煥湘不只去年多領35萬元年終獎金，從2019到2025年，每年春節慰勞金都比照一般員工1.5個月的年終獎金，領取10.5萬元，比規定的2萬元多出8.5萬元，2024年又多領了年終獎金28萬元。

謝志忠表示，李煥湘就職7年多來，不法所得共122.5萬元，事實上農業局今年初已經發現，3月、8月、9月共發出3次公文，要求魚市場說明董事長年終酬勞金不合規定的狀況，都未獲回應；李從2018年就支持盧秀燕選市長，選後當上魚市場董事長，可謂「盧友友」，難怪不把局處放在眼裡。

謝志忠、王立任要求，市政府一定要硬起來，徹查李煥湘溢領上百萬酬金，並追回所有不法所得；謝先前也在議會提出質詢，要求農業局將本案送交政風室。

農業局回應，魚市場雖為民營公司，仍有官股，市府有監督之責，董事長也須根據公司法規定領取酬勞，經查李煥湘上任至今溢領年終獎金與酬勞金122.5萬元，市府已去函要求繳回，確認魚市場已經收到全數款項；李與相關人員是否違反公司規定，農業局要求魚市場務必嚴查追究。

民進黨議員謝志忠（右）、王立任（左）踢爆台中魚市場董事長李煥湘7年來溢領連終獎金逾百萬元，要求市府徹查並追回不法所得。記者陳敬丰／攝影