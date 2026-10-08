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張婉瑩監控賴總統之子 戴手銬腳鐐出庭法官認恐逃亡裁定續押
涉嫌在美國監控總統賴清德兒子的中國裔女子張婉瑩今天在洛杉磯出庭，身穿白色囚服、戴手銬和腳鐐。儘管她提出以價值超過120萬美元（約新台幣3824萬元）房產爭取保釋，但法官認定她有逃亡風險，裁定繼續羈押。
現年34歲在加州爾灣擔任房地產經紀人的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，她面臨「未登記即擔任外國政府代理人」的刑事指控，涉嫌接受中國官員的指示，在美國監控總統賴清德的兒子與家人。
審理這個案件的法官史蒂夫．金（Steve Kim）今天在洛杉磯聯邦法院召開羈押聽證。張婉瑩身穿白色囚服，手腳戴著戒護刑具，她的丈夫與姊妹現身旁聽席。張婉瑩在被告席上見到家人時，臉上露出微笑。
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