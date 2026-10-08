快訊

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

MLB／光芒暌違6年重返美聯冠軍賽 洋基3連敗分區系列賽最慘球隊

聽新聞
0:00 / 0:00

張婉瑩監控賴總統之子 戴手銬腳鐐出庭法官認恐逃亡裁定續押

中央社／ 洛杉磯7日專電

涉嫌在美國監控總統賴清德兒子的中國裔女子張婉瑩今天在洛杉磯出庭，身穿白色囚服、戴手銬和腳鐐。儘管她提出以價值超過120萬美元（約新台幣3824萬元）房產爭取保釋，但法官認定她有逃亡風險，裁定繼續羈押。

現年34歲在加州爾灣擔任房地產經紀人的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，她面臨「未登記即擔任外國政府代理人」的刑事指控，涉嫌接受中國官員的指示，在美國監控總統賴清德的兒子與家人。

審理這個案件的法官史蒂夫．金（Steve Kim）今天在洛杉磯聯邦法院召開羈押聽證。張婉瑩身穿白色囚服，手腳戴著戒護刑具，她的丈夫與姊妹現身旁聽席。張婉瑩在被告席上見到家人時，臉上露出微笑。

張婉瑩 法官 監控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張婉瑩監視賴總統之子遭押 FBI：捍衛民主盟友主權

美法院裁定續押！FBI揭張婉瑩中國帳戶收錢 砸逾3千萬求交保失敗

跟監賴清德兒被逮 FBI：張婉瑩具高度潛逃風險 中國護照下落不明

FBI：張婉瑩不只跟監賴總統之子 疑受命查台反共民選官員資訊

相關新聞

明年1月5日若三讀總預算 政院普發一萬拚農曆年前入帳

行政院今舉行院會，財政部國庫署報告普發現金一萬元的規畫，指立法院如果在明年1月5日三讀通過總預算案，普發現金將在農曆年前發放，首批可在1月26日入帳。

新聞幕後／快速拆彈！綠憂徐佳青 成選戰提款機

遭控一家三口「寄生僑委會」的僑委會委員長徐佳青昨天請辭獲准，據了解，正值九合一大選前夕，為避免衝擊選情，「快速拆彈」成了府院處理此案的最高指導原則。府院高層一方面給了徐佳青體面空間，強調仍在調查中，未定調為重大不法，但另一方面仍火速准辭，就是盼該案到此為止，斷尾求生、快速止血，就怕徐佳青案成為在野黨的選戰提款機。

9月CPI年增率2.73%拉警報 李彥秀：輸入性通膨被轉化成台電中油虧損

主計總處昨發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，較8月的2.05％急升0.68個百分點，不僅連五月超過2%通膨警戒線，也是自2024年3月以來、近兩年半來最高增幅。國民黨立委李彥秀說，政府把「輸入性通膨」的代價轉化成台電中油的鉅額虧損，及政府財務補貼，最後還是要由全民的納稅錢埋單。

藍營禮讓司委會召委 陳昭姿：我當然盼到衛環 但民眾黨席次相對弱勢

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，國民黨立院黨團將司法及法制委員會召委禮讓給民眾黨團副總召陳昭姿，民進黨召委則由立委張雅琳擔任。

觀察站／外館體制外爆料徐佳青 凸顯外交體系沉痾

僑委會委員長徐佳青身陷濫權風波，爭議延燒多日，昨宣布請辭並自請調查。此事尚待進一步調查，但外交部政務次長吳志中日前聲稱「沒有接到任何檢舉」，相關指控卻是由駐外知情人士直接向民眾黨團舉發。當外交人員寧可選擇向體制外爆料，而非循內部管道申訴，更暴露外交體系的嚴重問題。

打造AI園區規畫松山機場遷移 蔣萬安曝整體規畫評估時間

選戰倒數，台北市長蔣萬安今宣示，將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。對於預計要花多少時間？蔣萬安受訪指出，大概還有6年的時間，這段期間，一定就要開始來進行相關整體的評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。